Alex Delgado: Josué en LUMA

En el mes de agosto discutía en NotiUno 630 con Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos la posibilidad de que el ingeniero Josué Colón, actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pasara a dirigir LUMA en caso que Wayne Stensby saliera de la dirección de la corporación canadiense. Eso fue cuando altos ejecutivos de las matrices de LUMA tuvieron que venir a la isla a atender personalmente el emplaste creado por figuras como Stensby.

En octubre pasado, durante una entrevista que le realicé al gobernador Pedro Pierluisi, este expresó que solicitó la salida de Stensby de la presidencia de LUMA y ensalzó la figura de Daniel Hernández, ejecutivo de la empresa privada y quién corrió el sistema de transmisión y distribución de la AEE en el pasado, para presidir la empresa. No obstante, estos días trascendió en Jugando Pelota Dura que Colón sería nombrado presidente de la empresa privada. Cuando se le preguntó si había conversaciones para dirigir LUMA, este no lo negó. Si realmente hubiese esas conversaciones, sería antiprofesional y descortés de su parte estar pregonándolo públicamente. Igual sería negarlo para que luego fuera cierto. Se mostraría deshonesto con los periodistas y con la ciudadanía. Por eso, no lo niega ni lo confirma, y un poco marea dándole la vuelta a la pregunta para contestar algo sin responder lo que se preguntó.

Supongamos que sea cierto, que se están dando esas conversaciones. Entonces, hay tres preguntas que quiero hacer. ¿Por qué Josué Colón? ¿Cuáles son los obstáculos que tiene que superar? ¿Qué garantía hay de que si entra a LUMA como presidente, las cosas mejoren?

A la primera pregunta, Colón no debe ser el que más sabe del sistema de distribución de energía de nuestra red, pero sí uno de los que más conoce y que mejor diagnóstico puede hacer de los padecimientos, así como de las “fortalezas” de nuestro sistema.

Sí, él dirigió la AEE y no se le puede quitar responsabilidad de sus hombros por lo que tenemos hoy, pero 10 años después de su ejecutoria al frente de la corporación pública, veo un Josué Colón muy distinto, más maduro, mejor enfocado y mucho más honesto sobre lo que hay. Es mi impresión. Siendo una de las personas que más conoce el sistema y viendo un profesional muy distinto, yo creo que puede ser una buena alternativa para dirigir LUMA.

¿Cuáles son los obstáculos que tiene que superar Josué Colón para pasar de la AEE a LUMA?

Se ha hablado de si tendría que tener una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) o no. Dirige una corporación pública del estado y pasaría de la noche a la mañana a dirigir una empresa que brinda un servicio principal a la misma corporación de la que saldría. ¿Qué información privilegiada podría tener de la AEE para usarla luego en favor de LUMA? Pues eso lo determinaría algún proceso consultivo a la OEG. No obstante, dialogando con el licenciado Rolando Emanuelli, este entiende que la Ley 29 de 2009 (Alianzas Público Privadas) exime a los funcionarios del gobierno que pasen a una empresa privada que contrate con el mismo gobierno de la obligación de tener una dispensa de OEG. Ese debate, imagino, surgirá. Si tiene que tener dispensa, sería uno de los obstáculos. Por lo que mencioné, ¿qué información privilegiada y/o confidencial de la AEE puede utilizar en beneficio de LUMA siendo su presidente?

Finalmente, ¿lograría algún cambio positivo la llegada de Colón a la presidencia de LUMA, si ocurriese? Wayne Stensby es una figura autoritaria, jaquetona y hasta burlona. Si ha habido recortes en, por ejemplo, mantenimiento de control de material vegetativo, ¿ha sido una decisión de él para ahorrar y ganar estrellitas ante sus superiores o son instrucciones directas de Canadá? Si es la segunda, ¿cómo puede detener eso Josué Colón? No creo que con pura labia a los altos ejecutivos se resuelva, si es que fuera el caso. Si Colón va a tener autonomía y puede cumplir con brindar un buen servicio, al mismo tiempo que puede lograr satisfacer las necesidades económicas de LUMA, pues tendrá éxito. Si lo que hemos visto con Stensby es por instrucciones de Canadá, en ese caso, Colón va a terminar como don Wayne, sin logros, y echaría al zafacón la empatía que pueda haber de algunos sectores de la ciudadanía con él como una persona profesional y capaz.