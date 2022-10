Denis Márquez: Concienciar, prevenir y justicia social

En el mes de octubre de cada año se realizan múltiples actividades de gran importancia para crear conciencia, educar y prevenir sobre la enfermedad del cáncer de seno en Puerto Rico. De igual forma, se realizan reconocimientos a sobrevivientes de tan terrible enfermedad como ejemplos de lucha, esfuerzo y tesón.

En su exposición de motivos, la Ley 228-2006, sobre la concienciación de esta enfermedad, expresa que, “[e]l cáncer de seno es el tipo más común de cáncer entre las mujeres de los Estados Unidos y en Puerto Rico representa el 20% de las muertes a causa de esta enfermedad. Estudios demuestran que existe una relación entre el número de casos de cáncer de seno en la etapa avanzada y no haber recibido mamografías entre uno y tres años antes del diagnóstico del cáncer. Ello quiere decir que mientras más temprano se realicen exámenes de detección, diagnóstico y tratamiento, más probabilidades de recuperación hay”.

Por lo tanto, es fundamental que exista en Puerto Rico un acceso igualitario, justo y global a la salud, a las pruebas, a los medicamentos, los tratamientos del cáncer, y en particular el cáncer de mama. No podemos continuar con un modelo fracasado cuyo objetivo principal sea el lucro de los planes médicos y no el derecho humano a la salud. Por ello, continuaremos nuestro esfuerzo para transformar el sistema de salud con un plan nacional de salud, con pagador único, como lo proponemos en nuestro proyecto 113.

También, en aras de continuar fiscalizando y cuestionando el porqué de las injusticias y la falta de acceso a la medicina para los pacientes de cáncer, se aprobó la resolución 339, de nuestra autoría, para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la implantación de la Ley 275-2012, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer”, y de la Ley 107-2012, la cual establece, bajo los planes de beneficios de salud, igualdad de cobertura entre los medicamentos en contra del cáncer, ya sean orales, intravenosos o inyectables.

