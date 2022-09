“El sistema de salud mental no sirve”. Rompe el silencio familia de joven que se quitó la vida en Juana Díaz

Para muchos en Puerto Rico, incluyéndome, y todo el que se enteró de la noticia de que el lunes 26 de septiembre el joven Alex Josan Ortiz Maldonado, de 34 años, padre de dos hijos (un varón de 13 años y una niña de 14, quienes viven con su madre en Pennsylvania), se había quitado la vida en su casa de la Urbanización La Fe en Juana Díaz, fue sorprendente. Era entrenador personal y enfermero y compartía constantemente en sus redes sociales mensajes de motivación, sus rutinas de ejercicios, sus hobbies con el kayak, viajes que disfrutaba mucho.

Josan, como cariñosamente le decían, se veía un muchacho muy alegre. Sus amigos y conocidos expresaban en redes que jamás pensaron que tomaría una decisión así. Tampoco les dio ninguna señal. Pero internamente estaba librando una batalla infernal con sus emociones. Sufría de depresión. Solo su familia cercana lo sabía e hicieron lo imposible por ayudarlo. Una familia que hace diez años sufrió la muerte de un hermano de Alex, víctima de las drogas. Pero no se quedaron callados y quisieron aclarar muchas cosas. Estoy seguro que cuando lean la entrevista a continuación, al igual que yo, tendrán muchas preguntas sobre las instituciones de salud mental en la isla y sobre la ayuda que reciben los pacientes. Mis condolencias a la familia, en especial a su papá Alexis Ortiz, su madre Amada Maldonado, su prima hermana Celia Ortiz y a su hermano Alfredo Ortiz, con quienes tuve la oportunidad de hablar en exclusiva.

Alexis, mi más sentido pésame para usted y toda la familia.

“Muchas gracias”.

¿Cómo sucedió todo ese día?

“Ese día él durmió con nosotros, abajo, en el cuarto del frente. Entiendo que el suceso ocurrió como a las 10 de la mañana. Yo me levanté a las 5 de la mañana ya que estoy teniendo problemas para dormir. Alex entró al cuarto diciéndole a su mamá que durmió hasta las 11 de la noche, que no pudo dormir más, que después de eso de desveló. Luego mi esposa empieza a preparar el desayuno. Él tenía una cita en el Panamericano de Ponce pero no quería ir, ya que esas terapias eran en grupo y lo ponían peor. Él había tenido una el viernes 23 de septiembre y fue por complacerme, ya que le insistí mucho, él no quería ir. Ese día recibió terapia y una evaluación por un siquiatra. Él repetía mucho “no puedo más con mi mente, me domina” y decía que tenía muchos pensamientos suicidas. Le ofrecí llevarlo y pagar en el Panamericano de Cidra y no me contestó pero le dijo a su mamá que no. Su mamá le ofreció ir a una sala de emergencia y tampoco quería. Le pidió unas Benadryl a su mamá para ver si dormía. Se fue a su cuarto y se acostó. Yo estaba mirando en mi celular un vídeo de cosas positivas, de cómo usar tu imaginación para lograr lo que tú quieras. Se lo enseñé y le pedí que lo pusiera en práctica, me dijo: “Sí papi”. Cuando lo miro al ratito estaba dormido o haciéndose el dormido. Me fui a darle mantenimiento a una planta inverter que él mismo me regaló, ya que aún no tenemos luz. Mi esposa entró y lo vio dormido y se fue a lavar ropa. Cuando fue al cuarto de Josán a buscar una ropa, la puerta tenía seguro y no contestaba, lo llamaba fuerte, daba puños en la puerta, patadas y no respondía. Busqué un marrón y rompí la cerradura y la puerta. Entré y lo encontré en el clóset ahorcado con una correíta de una carterita que le dicen “mariconera” que él usaba para guardar su pasaporte cuando viajaba. Él tenía 2 carteritas. A la grande se le despegaba un solo lado de la correa. De la pequeña, la correíta se le podía sacar de los 2 lados. Jamás pensamos que eso estaba ahí ya que él la tenía guardada arriba en el segundo piso”.

¿Él había expresado antes que quería acabar con su vida?

“Sí, todo el tiempo le decía a su mamá que quería ahorcarse. Incluso, dos días antes le dijo a su mamá que había intentado ahorcarse con una sábana, pero no le salió. Tuvo como tres intentos previos de quitarse la vida. Yo lo había llevado a terapia el día antes de ese intento, el viernes. Lo llevé a donde su sicóloga. Le pedí que le dijera eso de los pensamientos malos e intentos suicidas. Me fui y lo busqué más tarde. Le pregunté a Josan si se le dijo al siquiatra lo que le pedí. Me dijo que sí. Ella lo refirió a hospitalización parcial, le recetó unas pastillas y me dijo “no lo dejes solo”. Me dio el referido para el Panamericano. Pensé que ella había hecho comentarios en ese informe. No sé por qué no especificó en ese informe que tenía intentos suicidas. El doctor que le daba las terapias me llamó ofreciéndonos ayuda emocional a nosotros sus padres, luego que se enteró de esos intentos suicidas. Le pregunté por qué no lo internaron. Me contestó que en el informe de la sicóloga no decía nada de eso de que tenía deseos de quitarse la vida. Creo que ese día ella falló en ese informe.

¿Josan tomaba medicamentos?

“Él tenía muchas pastillas, pero solo se tomaba dos, una para la ansiedad y otra para los niveles de la serotonina ya que no quería tomar tantas pastillas y él se cuidaba mucho el cuerpo. Yo le enseñé eso de los ejercicios desde que era un adolescente”.

¿Dejó alguna nota de despedida?

“No. Le decía siempre a su mamá “yo no quiero vivir con esta condición. ¿Por qué Dios me mandó esto si yo fui saludable, hago ejercicios? ¿Por qué a mí? Yo no quiero vivir así, usando pastillas y teniendo recaídas, hospitalizaciones, terapias lejos.” Yo le decía que si acepataba su condición, yo le pagaba por la ayuda emocional. Pero él decía que no, que no quería una vida así.”

¿Josan tuvo una relación sentimental recientemente? Una persona me informó eso.

“Él tuvo una novia y pensaban casarse. A él le gustaba mucho el mar y los dos kayakeaban. Le comentó a mi esposa que pensaba hacer la boda en el mar. De un momento a otro la muchacha termina con él. De eso ya van casi dos años. Josan le decía a su mamá que ya había superado esa ruptura.”

¿Cuántas veces Josan estuvo internado?

“Fueron como tres veces. En la primera, mi esposa, luego de llamar a la línea PAS, lo refirieron para Yauco. Josan le dijo a mi esposa “mami, jamás me vuelvas a internar en ese lugar, es deprimente”. Salió pero no mejoró. Yo estaba fuera de Puerto Rico. Cuando llegué, fuimos a llevarlo directamente al San Juan Capestrano donde estuvo internado una noche y repitió lo mismo, que eso allí es deprimente y hasta tuvo una situación con otro paciente que usó un cepillo de Josan y trató de arañarlo. Luego de eso Josan seguía triste. Hablamos con su sicóloga para que le consiguiera cupo en el Panamericano en Cidra. Pagué de mi bolsillo $3,500 por una hospitalización de siete días. De allí salió nuevo, salió bien y siguió su vida normal, kayakeando y haciendo sus ejercicios.”

La prima hermana de Josan, Celia, me indicó:

“Con Josán yo siempre estuve interactuando mucho y por teléfono. Siempre lo aconsejaba y me decía que estaba superándolo, que estaba muy bien. Me contó de los viajes que iba a realizar pronto. Por eso digo que no entendemos a veces estas situaciones muy extrañas. En el post que hizo en Facebook él sabía que sufría de depresión, dijo que la depresión es real y que el suicidio nunca será una solución (abajo pueden leer el post completo). Estas cosas nos chocan ya que entendíamos que ya lo había superado”.

Don Alexis, vi en su Facebook que este mes de septiembre Josan viajó a la República Dominicana y describió que lo pasó bien.

“Sí, fue luego de viajar a Colombia y allá fue a un concierto de Daddy Yankee, de quien era fanático. Pero en el viaje a República Dominicana pasó una mala experiencia, ya que Josan y el grupo con quien estaba se perdieron por 17 horas. No sé que pasó. Solo le dijo a su mamá que tuvo una mala experiencia. Dijo que una compañera se puso histérica. Josan dijo que le dijo a la compañera que él era enfermero pero se bloqueó y no pudo ayudarla. Dijo que todo ese tiempo tuvieron mucho miedo, fue fuerte lo que vivieron. También dijo que sintió mucha tristeza por los niños de allá, de la pobreza en que vivían, eso le afectó mucho. Al regresar a Puerto Rico le dijo a su mamá que estaba empezando a sentirse mal de la mente, con pensamientos malos que no podía controlar.”

¿Desde cuándo ustedes entienden que comenzaron sus problemas emocionales?

“Desde que lo dejó la novia.”

Para muchísima gente que lo conocía y seguían en sus redes esto fue sorpresivo, ya que veían que Josan siempre estaba positivo y motivaba a tanta gente, compartiendo mensajes de superación.

“En la pandemia fue tremenda motivación para nosotros como familia. Nos daba las rutinas y las hacíamos todos con él por Zoom. Nos motivaba muchísimo, dijo su prima hermana Celia. Yo soy enfermera profesional también. Hay unos medicamentos cuyos efectos secundarios son bien fuertes y tienen advertencias por lo fuertes que son. Josan se estaba superando y esos medicamentos causan unos efectos secundarios grandes y pueden ocasionar que una persona atente contra su vida. Me he quedado con eso en la mente, en que lo que le estaba pasando era por esos medicamentos que tomaba. Estamos sufriendo mucho. Como profesional de la salud entiendo que se les debe orientar bien a los familiares de esos medicamentos y sus efectos secundarios. Muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Pienso que eso fue lo que le sucedió a mi primo.”

¿Ustedes entienden que aunque lo llevaron como familia a recibir tratamiento, no se le brindó la ayuda completa que necesitaba?

“Exactamente. No le dio la ayuda como se le tenía que ofrecer ni la orientación a la familia por los medicamentos fuertes, dijo Celia.”

¿Cómo los hijos de Josan han asimilado lo que le pasó a su papá?

“Ellos están destrozados, llegaron de Estados Unidos y preguntando ¿”qué pasó con papi”?, indicó su mamá Amada. Tengo una hija de 14 años también y me dijo que luego del suceso fue a la casa de la nena mayor de Josan, subió al cuarto y la vio llorando con todos los regalos que él le dio. Está bien afectada. El varón estaba aguantando pero no pudo más cuando estaban en la funeraria escogiendo unas flores con los colores de los Avengers, que le gustaban mucho.”

¿Qué mensaje desean enviarles a las personas que estén pasando por un momento emocional difícil?

“Que no se rindan, como decía Josan. Que los familiares observen de cerca al paciente y dejarle un espacio a Dios. Tenemos que buscar mucho del Señor. La salud espiritual es más importante. ¿Qué batalla estaba peleando mi primo Josan? No lo sabemos. Que esta experiencia sirva a otras personas a que puedan entender que podemos sonreír pero tener un gran vacío en nuestro corazón, señaló Celia.”

Alexis, ¿cómo prefiere recordar a su hijo?

“Como él era, alegre, saludable y motivaba a los demás. Nosotros le buscamos ayuda, no sé qué pasó ahí.”

Su mamá Amada, añadió un tanto molesta y frustrada:

“Yo soy su mamá, te voy a ser franca. El sistema de salud mental en Puerto Rico no sirve, es una porquería, no ayudan a los pacientes. No me lo ayudaron. Lo internamos varias veces pero como decimos en el barrio “lo tiraron a mondongo”. Aquí bregan por dinero. Si no llega a ser porque pagamos $3,500 por una semana en el Panamericano, no mejoraba. Allí mejoró, era bonito y tiene hasta piscina. Mi esposo lo llevó al Panamericano en Ponce, lo evaluaron y más ná. Mi hijo estaba mal. El sistema no sirve a menos que tengas dinero. De las instituciones de Yauco y Capestrano, mi hijo salió peor, ponían a todos los pacientes juntos. Mi hijo pudo haberse salvado si lo internaban. Lo velé mucho para que no se quitara la vida y le pedía que no lo hiciera, que pensara en sus hijos y en mí.” “La evaluación que le dieron ese viernes antes del suceso era vital. Fue a trabajar el día antes, el domingo. Trabajó por 10 horas de enfermero. Su mamá lo llamó al trabajo para saber cómo estaba y le contestó: “estoy malito, mami”, finalizó su papá.

Que descanse en paz Alex Josan Ortiz Maldonado.