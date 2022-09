Opinión de Jesús Manuel Ortiz: ¡Manos a la obra!

Hace exactamente un año me di a la tarea de comenzar un diálogo sencillo y honesto con la base de nuestro partido para escuchar, directamente y sin intermediarios, sus necesidades actuales y aspiraciones futuras. Estas conversaciones, a las cuales he llamado “Activando La Fuerza”, me han dado de primera mano el sentir real del puertorriqueño de a pie.

La base de nuestro Partido Popular Democrático entiende firmemente la obligación de renovar nuestra misión y visión para atemperarlas a nuestras nuevas realidades. Para esto, es necesario redefinir y reformular las causas que nuestro partido siempre ha defendido. Para ellos, nuestra base, es importante establecer lo que he llamado un plan de gobierno institucional que refleje las prioridades de nuestra institución y nuestra oferta al país. Después de todo, la razón de ser del PPD es mejorar la calidad de vida de la gente a través de medidas de desarrollo económico, seguridad, educación, defensa de nuestro patrimonio y la búsqueda de un país más justo.

Del mismo modo, es fundamental que el PPD ejecute un plan de reorganización política agresivo e inteligente. Ese plan tiene que considerar las condiciones particulares de cada pueblo a la hora de establecer las estrategias que utilizaremos. Otro aspecto que tenemos que tener claro es que, a pesar de los esfuerzos legislativos para corregir el defectuoso código electoral, la falta de compromiso del PNP nos obliga a prepararnos para ganar una elección con el código que tenemos hoy. Nos toca enfrentar ese enorme reto. De la misma forma nos corresponde abrir las puertas de par en par para reclutar el mejor talento dentro y fuera de la estructura de nuestro partido. Para eso necesitamos el compromiso de nuestro liderato veterano. En este esfuerzo se nos va la vida.

Hoy los convoco para que juntos renovemos nuestro partido y llevar a Puerto Rico al nivel que todos queremos y merecemos. Luego de recorrer calles y caminos en toda la Isla, he decidido asumir mi responsabilidad y aspirar a ser el próximo Presidente del PPD. Estoy listo para unificar, renovar, reclutar y actuar. En ese camino necesito todas las manos que estén disponibles. ¡Manos a la obra!