Opinión de Alex Delgado: ¿Se quitó Pierluisi?

En Puerto Rico tenemos muchos problemas serios, sin embargo, el de la energía eléctrica es el principal porque, a corto y mediano plazo, su eficiencia o ineficiencia tiene impacto en otros asuntos relevantes para nuestra coexistencia como pueblo.

Tenemos problemas sumamente preocupantes con seguridad, educación, salud y desarrollo económico. Como fichas de dominó, siempre uno toca e impacta el otro, algunos de manera más directa que el otro. No obstante, a todos los impacta de forma inmediata el de la energía. Por eso la prioridad hoy es estabilizar el sistema eléctrico, entre otras prioridades, que tampoco podemos desatender en este momento.

El futuro del comprometido sistema eléctrico está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA, el Negociado de Energía y la Autoridad de Alianzas Público Privadas. Sobre todos ellos hay una figura que tiene el poder de sentar a estos cuatro organismos y exigirles que dejen de comportarse como niños, exigir planes y resultados, pero lamentablemente no ha sido así. Esa persona es el gobernador Pedro Pierluisi.

Quedé perplejo cuando este solicitó a los entes involucrados que dejaran de pasarse la bola en el tema de la fiscalización a LUMA y que trabajaran. Mi perplejidad estriba en que el gobernador hizo exactamente lo que criticó y en que entiende que con esa simple expresión lograría algo. Eso fue el 6 de septiembre pasado. Tres días después, el Director Ejecutivo de la AEE, Josué Colón, y Lilian Mateo, comisionada del Negociado de Energía, se enfrascaron en una discusión durante un foro de la Asociación de Contratistas Generales.

“Tenemos los fondos porque el gobierno federal ha provisto fondos. Mientras la transición se da, lo que necesito es que el negociado los apruebe. En el negociado hay 13 proyectos pendientes. Cada vez que nos niegan esos proyectos, ponen en riesgo el sistema de generación de energía. Esa es la realidad”, fue la queja de Colón ante esta asociación de profesionales, luego de presentar unas gráficas.

¿La respuesta de Mateo? “El negociado está implementando la política pública establecida. No voy a traer gráficas ni tengo necesidad de esas cosas. No hay que ser ingeniero para saber los problemas que tiene el sistema, pero si PREPA necesita generación, hay múltiples avenidas para conseguirla, Hay múltiples avenidas y recursos para usar los fondos federales que el negociado hace año y medio le está diciendo a la autoridad, de forma expresa, que si necesita una enmienda al IRP, que la solicite porque el negociado no está para hacer cuentos, estamos en un rol como regulador”.

Este papelón gubernamental da verguenza ajena. Se supone que la reconstrucción del sistema eléctrico esté en manos de adultos, de profesionales. Si los contratistas generales entraron con preocupación a ese foro, deben haber salido aterrados. Señores, esto ocurrido no es el gobierno contra LUMA o LUMA contra el gobierno. Esto son ¡dos entes gubernamentales! Son dos organizaciones de gobierno peleando entre sí y mientras esa pelea infantil se da, hay personas sin luz, personas con urgencia de que se resuleva la estabilización del sistema a corto plazo con lo que haya que resolver.

Todos reconocemos que el sistema eléctrico está frágil y que lo que dejaron de mantener por años no se va a resolver en meses. Sin embargo, el problema es que las soluciones ni arrancan y lejos de ello, ese arranque se aleja cuando surjen estas chiquilladas gubernamentales.

Colón destacó que el sistema de generación está en intensivo hoy. En eso tengo que darle la razón sobre la urgencia que plantea de resolver con medidas temporeras porque en lo que se logran las que el Negociado espera le presenten, se muere el paciente.

Esa peleíta entre estos dos funcionarios se dió tres días después que el gobernador pidiera que se dejaran de pasar la bola. Sr. Gobernador, esto demuestra que su palabra no vale pa’ pool ni pa’ banca en su propio gobierno. Está luciendo como un líder incosecuente porque nadie lo toma en consideración, no respetan su palaba, ni siquiera porque ocupa el puesto de gobernador.

Una vez dos personas se pelean, es poco probable que eventualmente puedan trabajar juntas con éxito. No veo a la AEE y al Negociado trabajando juntos por Puerto Rico. Aunque sus roles sean distintos, tienen que trabajar juntos por el pueblo. Los veo a uno velando el primer resbalón del otro para usarlo en su contra y a la inversa. Si eso es preocupante, súmele en esa dinámica a LUMA y a la AAPP, todos contra todos. ¿De verdad que usted tiene esperanza que arranque con éxito la reconstrucción del sistema eléctrico y que los apagones se reduzcan sustancialmente a corto plazo.

Lo peor de todos es ver al gobernador quitao, haciendo expresiones por hacer, por llenar un blanco, en lugar de ser la figura que le dé cohesión y marcha a este proceso estableciendo reuniones semanales para exigir resultados más que para recibir justificaciones de porqué no ocurren las cosas y luego repetirlas. Para eso no fue elegido.