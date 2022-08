Opinión de Kathy Roure: Transformando el sistema eléctrico de Puerto Rico con mayor diversidad

Históricamente, los roles operacionales dentro de la industria eléctrica han sido ocupados principalmente por hombres, pero me complace decir que LUMA está cambiando eso. Con más de 25 años de experiencia en los servicios públicos bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ahora fungiendo como líder de una división entera en LUMA, he presenciado personalmente la diferencia entre géneros en la industria eléctrica. Bajo la AEE, había escasas oportunidades de ocupar puestos operacionales para las mujeres puertorriqueñas; en los casos en los que mujeres sí ocupaban estos puestos, no las celebraban y no se les motivaba a seguir creciendo profesionalmente. Ahora, gracias a las medidas que LUMA ha tomado, se ha puesto en marcha una transformación de la fuerza laboral que LUMA está encabezando orgullosamente.

¿Cuán significativas son las medidas de LUMA? Según el reporte del 2021 de la Oficina de Estadísticas Laborales, el porciento promedio de mujeres que trabajan en los servicios públicos es menos de un 20 %. LUMA está estableciendo un nuevo estándar en la industria, con un 30 % de las mujeres en nuestra fuerza laboral ocupando puestos operacionales, tales como celadoras, supervisoras, trabajadoras de bajo voltaje, gerentes regionales, administradoras de aviación y muchos otros. LUMA está orgullosa de tener a sobre 120 mujeres ocupando puestos de liderazgo clave en toda la empresa, mujeres que están liderando la transformación y la modernización de la red eléctrica de la isla.

Los valores de cada compañía, y si estas recompensan años de trabajo duro y de compromiso, nos debería importar a todos. Una y otra vez, he visto que se recompensa a mujeres y a hombres cuando se trata de desempeño y oportunidades. En todo LUMA, las puertorriqueñas con años de experiencia ahora pueden servirles a las personas de esta increíble isla. Personalmente, y profesionalmente, han encontrado un lugar de trabajo donde la dedicación y la experiencia son recompensadas y apreciadas. Y lo mejor de todo, como mujeres líderes en LUMA, es que ahora estamos trabajando juntas para encauzar la conversación y desarrollar una nueva generación de trabajadoras de servicios públicos en Puerto Rico.

Uno de los ejemplos más emocionantes de cómo estamos promoviendo una nueva generación de trabajadores puertorriqueños en los servicios públicos se dio apenas unas semanas atrás. Dos mujeres talentosas, profesionales y decididas se graduaron del programa de adiestramiento de celadores de líneas de LUMA College for Technical Training, lo que representa una primicia histórica que les dará a las mujeres la oportunidad de llevar a cabo trabajos de línea cruciales en Puerto Rico. Establecido por LUMA en el 2021, el programa de adiestramiento de celadores de línea, en colaboración con la Hermandad de Trabajadores Eléctricos (IBEW, por sus siglas en inglés) Local 222, es el primero en la historia de Puerto Rico en ser certificado por el Departamento del Trabajo de los EE. UU. A través de este programa, LUMA ha podido reclutar y adiestrar a trabajadores de servicios públicos talentosos como Valeria Narváez y Gabriela Hernández, la presidenta de su clase en LUMA College. Estas dos mujeres se unirán al equipo de las sobre 950 mujeres que trabajan en LUMA y a los sobre 3,000 profesionales que forman parte de esta familia comprometida en LUMA.

De cara al futuro, sabemos que aún queda mucho por hacer para construir un mejor futuro energético para Puerto Rico. Las buenas noticias son que, celebrando y promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestras operaciones, LUMA ha creado un ambiente en donde los hombres y las mujeres pueden ayudar a dirigir esta transformación energética. Ya sea reduciendo la cantidad de interrupciones de servicio, modernizando el sistema eléctrico, acogiendo la diversidad o poniendo a los clientes primero, estoy emocionada, y cada puertorriqueño debería estarlo, porque los hombres y mujeres que orgullosamente llaman a Puerto Rico su hogar nos ayudarán a alcanzar un futuro energético más confiable, más resiliente y más limpio.