PrimeroConElNalgo: ¿Romance entre Michelle Marie Colón y Ramón Clemente?

¿Qué es la que corillo malalechístico? Ya saben que dos veces al mes zumbo mi columna aquí en Metro, solo con exclusivas, sin rellenín. Hoy les tengo dos bochinchitos. Uno de una Miss que se cree que no me he dado cuenta que janguea escondiíta con un conocido deportista. El otro de un “prócer” que saltó a la fama de la peor manera, pero lo que no dice es que debe miles largos en pensión alimentaria. Tengo los detalles. Vamo´ al grano.

Vamos con la Miss y el deportista primero.

La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente

Se guayaron en el #EscóndeteDelNalgoChallenge. Las figuras públicas tienen que cambiar ese viejo truco de postear en el mismo lugar pero sin mostrarse uno al otro, misma hora, mismo día, mismo ángulo del lugar. Eso está trillao y saben que les tengo el ojo echao y es pan comido pa´ mí. Si por casualidad no me doy cuenta, tengo mis tentá-culos malalechísticos que me lo envían por DM. Qué mucho los amo. La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente, ganador del premio “Impacto Social del año 2022″ que otrogó hace poco el BSN por su labor comunitaria y ayuda social, aparte de jugar para los Cangrejeros de Santurce. Michelle y Ramón tienen una “mareaera” hace par de meses en las redes, posteando en los mismos lugares, el viejo truco y bla bla. Brindando con copas de champán en la playa de un hotel (como pueden ver en la foto), janguearon juntitos en el concert de Bad Bunny en el Choli. Michelle lo acompañó y lo grabó en una actividad donde invitaron a Ramón a dar una charla. Él se volvió loco grabando, como todo un “cheerleader” a Michelle desde las gradas del Miss Universe Puerto Rico, donde ella entregó la corona a la nueva reina. Como ven en las fotos, él la vitoreaba como babeándose por ella. Todos essos vídeos y fotos hace rato que se borraron de su Instagram, pero ya saben cómo soy y que siempre TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT.

Mira las fotos:

La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente

La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente

La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente

La saliente Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón y el baloncelista Ramón Clemente

Presentao al fin, no me pude aguantar y les pregunté a los dos por DM. Michelle me dijo que se conocieron recientemente, que mucha gente los relaciona como novios pero que son solo amigos. Que hasta Ramón le preguntó si podía postear la foto brindando con las copas de champán y ella le dijo “claaaro y taguea al hotel”. No sabe ná jaja. Ramón me dijo lo mismo, que son solo amigos, que solo tenían sed (por la foto brindando) y que todo estaba “cool”. Mjum, no me como ese cuento, algo se está cuajando ahí. Hacen linda pareja. El tiempo dirá si me guayé o la pegué. #QueVivaElAmoL #ElAmorEsExtrañoYDescontrolado #QuisieraGritarDesdeLaMontañaMásAlta

__________________________________________________________

Vamos con el “prócer” boricua que se dio a conocer ante el mundo odiador de las redes cuando hace poco, en plena conferencia de prensa de los federicos por el arresto de titi Wanda, tuvo la brillante idea de preguntarle a Muldrow si Ricardo Rosselló “pasó también por sobornos”. Muldrow, luego de mirarlo fijamente por varios segundos en una pausa a lo “trágame tierra”, le dijo que el caso de Wanda no tiene que ver nada con Ricardo Rosselló. Y ahí se enmudeció el lugar, nadie hablaba, parecía un velorio, el prócer se quedó “loading”. En fin, un papelón que no olvidaremos jamás. Esa joya se llama Alfredo Torres Ocasio, le llaman “El tio PR” en redes. Es el hermano menor del Molusco. Bueno pues el hombre está viviendo otro papelón pero en su vida personal.

"El Tio PR", hermano del Molusco

"El Tio PR", hermano del Molusco

Me enteré de que supuestamente está bien atrasao en el pago de la pensión alimentaria de uno de sus hijos, el de 7 añitos, que tuvo con su exesposa durante su relación de 7 años. Ya no son pareja. “El Tio” tiene otra pareja ahora y acaban de tener un varoncito. Me dicen que “El Tio PR” debe pensión desde diciembre 2021. De allá para acá, de diciembre a agosto, ni un chavo ha mandao. ¿Quieren saber cuánto debe hoy? La friolera de $4,540. Se supone que pase $550 mensuales bajo un acuerdo por el Tribunal, que tiene con la madre del menor. Alegadamente, la excusa que da es que casi no tiene trabajo. Yo he visto sus redes y lo que he visto es que siempre tiene un guiso trabajando para su hermano. No sé cuál es su situación económica ahora mismo. Debe ser duro para la madre del niño, quien tiene la custodia, especialmente ahora en tiempos y gastos del “back to school”. Me cuentan que “El Tío” tiene a la madre de su hijo en este tajo hace tiempo pero ya ella se cansó de sus irresponsabilidades.

Mira el famoso momento: