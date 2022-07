Opinión de Jocelyne Rodriguez: El dedo acusador del PIP y el MVC

En días recientes se ha estado ventilando en la prensa sobre la situación de un líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sobre un alegado patrón de acoso sexual. Estos temas son unos muy delicados pero, en este caso en particular, creo que existen varios asuntos en donde el PIP falló y han quedado retratados en el manejo de este asunto.

Primero, las alegaciones de acoso sexual han sido por parte de mujeres de su propio partido, no de opositoras políticas, y el PIP nunca desmintió esta información. El alegado acosador sexual es un contratista que brinda servicios en la oficina de la Senadora María de Lourdes Santiago. ¿Por qué este empleado nunca fue suspendido o removido de su puesto, por lo menos mientras se investigaban las denuncias? Por menos que esto, el PIP ha promovido y solicitado la renuncia de funcionarios públicos por hechos similares a este.

Segundo, dichas alegaciones son señalamientos de hechos que ocurrieron a principios de año y que se denunciaron internamente desde el mes de abril de 2022, según reseñado por la prensa. Sin embargo, no es hasta este mes de julio que el país se enteró de estas alegaciones, cuando las víctimas lo denunciaron en redes sociales ya que el PIP no las había atendido. ¿Por qué el PIP no las atendió con premura que merece esta situación?

Tercero, cuando completan la investigación, convocan una conferencia de prensa un sábado en la tarde dirigida solamente por el Lcdo. Juan Dalmau y sin presencia de los miembros del comité (para que la prensa tuviera información sobre el proceso) que evaluó dichos señalamientos ni de la senadora María de Lourdes Santiago.

Entonces uno se pregunta, ¿Por qué no hubo la misma firmeza en sus reclamos para un funcionario de su propio partido? Es evidente que, para el PIP, sus acciones distan mucho de sus palabras y su reacción quedó para la historia.

Por otro lado, el silencio del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) es elocuente. Estos también son muy vocales pidiendo renuncias o castigos severos, merecidos o no, por situaciones similares o menores a esta. Anoten el dato de su comportamiento. Parece que el dedo acusador del PIP y del MVC es selectivo cuando se trata de sus situaciones internas.