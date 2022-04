Opinión de Jesús Manuel Ortiz: ¡Basta!

En las últimas semanas el Partido Popular Democrático ha acaparado titulares y tweets. Las discusiones públicas entre líderes de la colectividad han dominado la discusión pública y entierran cada día más el ánimo de las huestes populares. Y aunque soy de los que piensa que algún desacuerdo en medidas de política pública es natural entre funcionarios electos, la dinámica que hemos estado viendo dista de eso.

Sin entrar en los méritos de cada controversia, creo importante resaltar el daño que está situación le hace al ente que permite que todos seamos electos a nuestras posiciones: el partido. No hay asunto que disguste más a miles de populares de la base del PPD que los ataques públicos entre sus líderes. Los dimes y diretes personalistas se ven feos y nos alejan del deber que tenemos que cumplir con el país. No hay marquesina que yo visite que no me expresen su malestar por la situación. A veces los líderes piensan en “ganar” un intercambio momentaneo o en prevalecer en una batalla pequeña contra un compañero hoy, sin pensar que el daño que se le hace a la institución los afectará a ambos mañana. Eso no significa que no habrá momentos de discusión dura sobre temas importantes y que no tendremos diferencias marcadas en algunos aspectos. Eso va a pasar y es necesario que así sea. Pero tiene que manejarse con madurez y respeto por el país y por el PPD.

Lo importante es saber que aún en esas discrepancias, tenemos la responsabilidad de proteger la institución sin la cual ninguno estaríamos ocupando las posiciones que ocupamos. Es así de sencillo. O lo entendemos o el daño será irreparable. Es momento de detener la sed de prevalecer en lo chiquito y pensar en la institución en la que creemos y que nos permite el privilegio de representar a nuestra gente. Busquemos los espacios adecuados para dirimir diferencias. Es hora de dar un paso atrás y respetar al país y a miles de populares que con su trabajo constante han hecho posible 84 años de historia y luchas por causas nobles. Hago un llamado a la sensatez. ¡Basta!

