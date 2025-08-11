SNM emite advertencia por fuerte tronada en Añasco

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió la tarde del lunes sobre el impacto de una fuerte tronada en el municipio de Añasco y áreas adyacentes, con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 40 millas por hora.

Según el informe, el evento fue detectado por radar cerca de las 2:57 de la tarde y se mantiene prácticamente estacionario, lo que aumenta la posibilidad de lluvias intensas que podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en la zona.

El SNM alertó sobre ráfagas capaces de derribar ramas de árboles y mover objetos no asegurados, así como frecuentes descargas eléctricas que pueden ocurrir a más de 10 millas de distancia de la tormenta.

La agencia exhortó a la ciudadanía a buscar refugio seguro dentro de edificios o vehículos y a evitar transitar por carreteras inundadas.

Pronostican calor y lluvias para este lunes en Puerto Rico

Las autoridades del tiempo informaron que para este lunes, 11 de agosto de 2025, se esperan chubascos y tormentas aisladas esta tarde en el interior y oeste de Puerto Rico.

Se anticipa la llegada de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara para el martes, con condiciones cálidas a calurosas que probablemente continuarán en áreas costeras y urbanas. Por eso, hoy hay una advertencia de calor vigente desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La convergencia de la brisa marina, los efectos locales y el calentamiento diurno ayudarán a generar lluvias y tormentas sobre la Cordillera Central hasta el oeste de Puerto Rico cada tarde, con riesgo de lluvias intensas de moderado a elevado. También pueden formarse lluvias dispersas al este de El Yunque, las Islas Vírgenes, Vieques y Culebra.

Las temperaturas máximas estarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras, con índices de calor superiores a 105°F.

Las temperaturas mínimas estarán entre los altos 70 y bajos 80 en áreas urbanas y costeras, y entre los altos 50 y bajos 70 en las elevaciones más altas. Durante la noche y madrugada habrá neblina dispersa, principalmente en sectores del interior de Puerto Rico.

Para hoy, cielo variable con chubascos dispersos esta mañana, luego parcialmente nublado con chubascos aislados esta tarde. Máximas cerca de 92°F. Temperatura en descenso esta tarde. Vientos del este entre 10 y 15 mph. Probabilidad de lluvia 40 %.

Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados. Bruma después de medianoche. Mínimas alrededor de 83°F. Vientos del este entre 5 y 10 mph. Probabilidad de lluvia 20 %.

El martes, mayormente nublado en la mañana, luego cielo variable. Chubascos dispersos. Tormentas aisladas en la tarde. Máximas alrededor de 91°F. Vientos del este entre 10 y 15 mph con ráfagas hasta 25 mph. Probabilidad de lluvia 50 %.