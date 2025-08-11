Se forma la tormenta tropical Erin: ¿Cuál es el pronóstico?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) confirmó que el Invest 97L que se encuentra en el Océano Atlántico se convirtió en la tormenta tropical Erin.

Según los reportes, el sistema se encuentra al oeste de las Islas de Cabo Verde, específicamente en la latitud 17.4 norte, 28.0 grados oeste y se mueve a unas 45 millas por hora.

“El pronóstico de intensidad a corto plazo es un poco complicado. Los datos de dispersión anteriores indican que el sistema tiene una pequeña circulación que podría ser propensa a cambios rápidos de intensidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si bien se pronostica que la cizalladura vertical del viento sobre el sistema será baja, entre 5-10 kt durante las próximas 72 horas, las temperaturas de la superficie del mar son más marginales, alrededor de 26-27C, con una cantidad decente de aire seco de nivel medio a lo largo de la trayectoria de la tormenta tropical. El primer pronóstico de intensidad del CNH por lo tanto solo pronosticará una intensificación lenta a corto plazo”, lee el informe en el portal del NHC.

Hasta el momento, el sistema no representa amenaza para tierra, sin embargo, se podría convertir en el primer huracán de la temporada.

La temporada de huracanes en el Atlántico dio inicio el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

El 6 de agosto, la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) actualizó su pronóstico de la temporada. El equipo de Ciclones Tropicales, Radar, Modelo Atmosférico y Software (TC-RAMS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Ciencias Atmosféricas de CSU planteó que la temporada ciclónica en el Atlántico será ligeramente “por encima del promedio”.

Según el informe, podrían formarse 16 tormentas tropicales, de las cuales ocho se convertirían en huracanes, incluyendo tres de categoría tres o superior, es decir, con vientos sostenidos de 111 millas por hora (mph) o más en la Escala Saffir Simpson.

“El Atlántico tropical se ha calentado más rápido de lo normal a través de las pasadas semanas, debido a vientos relativamente débiles soplando en la zona, lo que ha provocado menos evaporación y mezcla de las aguas de la superficie del océano. Aguas más cálidas de lo normal en el Atlántico tropical y el mar Caribe tienden a favorecer una temporada por encima del promedio, ya que la fuente de combustible de un huracán es el agua cálida del océano. Además, un Atlántico cálido resulta en una presión atmosférica más baja y más inestabilidad atmosférica. Ambas condiciones favorecen la formación de huracanes”, detalló la institución educativa en un comunicado de prensa.

Asimismo, del documento se desprende que hay un 52% de probabilidad de que un huracán toque tierra en el Caribe. También, el equipo predijo que la actividad ciclónica en 2025 será aproximadamente el 115% de la temporada media de 1991 a 2020.

Por su parte, el meteorólogo e investigador Philip Klotzbach indicó que, hasta el momento, la temporada de huracanes de 2025 exhibe características similares a las de 2001, 2008, 2011, y 2021. Además, mencionó que este año hay más incertidumbre en los pronósticos de agosto que el año pasado, debido a la alta cizalladura del viento en el Caribe durante junio y julio.

“Sigue habiendo cierta incertidumbre en cuanto a cuál será la fase del fenómeno de ENSO (El Niño/ Oscilación del Sur) durante el pico de la temporada de huracanes del Atlántico, de agosto a octubre, pero las probabilidades de El Niño son bastante bajas —6% según los últimos pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés—“, abundó Klotzbach.

El fenómeno ENSO se refiere a condiciones neutrales, lo que significa que no hay presencia ni de “El Niño” ni de “La Niña” para influenciar la actividad ciclónica.

De otra parte, la NOAA precisó el 7 de agosto que las condiciones atmosféricas y oceánicas continúan favoreciendo una temporada “por encima de lo normal”.

La agencia federal actualizó el número esperado de sistemas con nombre a entre 13 y 18 (con vientos de 39 mph o más), de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes (vientos de 74 mph o más), incluyendo entre dos y cinco huracanes mayores (vientos de 111 mph o más).

En la cuenca del Atlántico, una temporada promedio produce 14 tormentas con nombre, de las cuales siete se convierten en huracanes y tres en huracanes mayores.

Las probabilidades de una temporada “por encima de lo normal” son del 50%, con un 35% de probabilidad de una temporada “casi normal” y un 15% de una “por debajo de lo normal”.

Los nombres que se utilizarán para los sistemas este 2025 son: Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van y Wendy.

Cuatro tormentas se han formado hasta el momento: Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

¿Cuál es la diferencia entre un área de probabilidad de formación y un cono de incertidumbre?

El área de probabilidad de formación es una región identificada en los mapas donde es probable que se desarrolle un ciclón tropical en un futuro cercano, generalmente en un plazo de 48 horas a 7 días.

“Esto no es un pronóstico de trayectoria. Representa el área de posible desarrollo de (un) ciclón tropical. También, incluye un pronóstico categórico de la probabilidad de formación, representado por una escala de colores que indica probabilidades bajas (amarillo), medianas (naranja) o altas (rojo) de formación”, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

El área se representa comúnmente como un óvalo en los mapas, y se clasifica según la probabilidad de formación en porcentajes. Por ejemplo, baja probabilidad (menos del 40%), probabilidad media (40%-60%) y alta probabilidad (más del 60%).

Por otro lado, el cono de Incertidumbre se refiere a la proyección de la posible trayectoria de un ciclón tropical ya formado . Una vez que se ha identificado y nombrado, se traza un cono en los mapas para indicar dónde podría moverse el centro de la tormenta en los próximos días.

El ancho del cono se basa en errores históricos de pronóstico; es más estrecho cerca del punto actual de la tormenta y se ensancha a medida que se proyecta hacia el futuro. Este contiene la trayectoria probable del centro del ciclón tropical y muestra el pronóstico para hasta cinco días, en intervalos de 12 horas.

En marzo de este año, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), detalló que el cono de error en la trayectoria de los ciclones tropicales será entre un 3% y un 5% más pequeño respecto al 2024.

El tamaño de cada círculo se establece de manera que dos tercios de los errores históricos de los pronósticos oficiales durante los últimos cinco años (2020-2024) queden dentro del círculo.