Gobernadora felicita Vilmarie Peña: “Respaldaremos las iniciativas de la nueva alcaldesa de Gurabo”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aidyn González Colón, felicitó a Vilmarie Peña Dávila por haber prevalecido el domingo, 10 de agosto de 2025, en la elección especial como alcaldesa de Gurabo.

“Muchas felicidades a Vimarie Peña por convertirse en la nueva alcaldesa electa de Gurabo. Sabemos que ejecutará su mandato para dirigir la poltrona municipal con sensibilidad y sentido de urgencia, poniendo en marcha los trabajos de impacto social y desarrollo económico en su municipio. Mi compromiso con los gurabeños sigue intacto y respaldaremos las iniciativas que la nueva alcaldesa lleve a cabo para beneficiar a los gurabeños “, expresó la gobernadora, quien respaldó a Peña para ocupar el puesto y llegó hasta Gurabo.

PUBLICIDAD

El domingo se celebró la elección especial para llenar la vacante de alcalde de Gurabo, esto luego de que Rosachely Rivera renunciara a su puesto al haber sido confirmada como secretaria de Estado.

Una vez Vimarie Peña Dávila envíe su carta de renuncia al puesto de representante que ocupa actualmente, el Directorio del Partido Nuevo Progresista se reúne para seleccionar el método para llenar la vacante y establecer el calendario electoral.

Vilmarie Peña Dávila se convierte en la nueva alcaldesa de Gurabo

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, confirmó en la tarde del domingo, que Vilmarie Peña Dávila es la nueva alcaldesa de Gurabo.

Lee también | Santini reta a Pablo José Hernández a radicar proyecto de estadidad tras propuesta sobre SSI

La actual representante por el Distrito 31 (Caguas y Gurabo) se impuso ante Joenathan Guzmán Medina y Radamés Ortiz Peña.

PUBLICIDAD

“¡Gracias Gurabo! Estoy lista para este nuevo reto con Dios como guía“, plasmó la aún legisladora en su cuenta oficial de Facebook.

Al momento, se sabe que Peña Dávila contó con el 73% de los votos. Guzmán Medina alcanzó el 25% y Ortiz Peña 1%.

El secretario general del PNP, Jorgen Santini Padilla, dijo que la ventaja la colocó al frente de la alcaldía, aunque no habían terminado de contar los votos.

“Ahora, nos corresponderá al comisionado electoral, a este servidor y a su equipo de trabajo, y al mío comenzarnos a preparar para el próximo evento que vendrá que es el de llenar la vacante que queda tan pronto ella someta su renuncia (a la Cámara de Representantes)”, sostuvo en conferencia de prensa.

La mujer es presidenta de la Comisión de Trabajos y Asuntos Laborales en la Cámara baja. Ahora, deberá renunciar a su cargo en la Legislatura.

Por su parte, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, comentó que buscará que el proceso sea uno abierto a la ciudadanía y no por medio de una asamblea de delegados.

“Es un recurso que perdemos en la Cámara de Representantes, pero tan pronto se presente la renuncia de ella a nuestro escaño legislativo procederemos a hacer lo que mandata la Constitución, que es notificar a la presidenta del partido por el cual fue electo la representante, que es el Partido Nuevo Progresista, sobre una vacante que hay en la Cámara de Representantes para que se active el proceso electoral según mandata la Ley Electoral”, detalló.

Ante la victoria, la Federación de Alcaldes acudió a sus redes sociales para darle la bienvenida a sus filas a la nueva líder municipal.

“En nombre de los Alcaldes y Alcaldesas miembros de la Federación de Alcaldes de #PuertoRico y de su Presidente, Hon. Gabriel “Gaby” Hernández, le damos la más cordial bienvenida a esta honrosa institución a la nueva alcaldesa de #Gurabo, Hon. Vimarie Peña Dávila", escribió la organización que agrupa los alcaldes de la Palma.

La elección especial se realizó para cubrir la vacante que dejó la ahora secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera.