Santini reta a Pablo José Hernández a radicar proyecto de estadidad tras propuesta sobre SSI

San Juan Metro PR 3 de julio de 2025

El exalcalde de San Juan y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, reaccionó este domingo al anuncio del comisionado residente, Pablo José Hernández, sobre la radicación de legislación para extender el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés) a Puerto Rico, calificando la medida como una “movida repetida” que ya realizó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

“Pablo José no está inventando nada nuevo. Jenniffer González radicó el Supplemental Security Income Equality Act en 2017, lo defendió en los tribunales federales, llevó el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, gestionó apoyo bipartidista en el Congreso y hasta le pidió al presidente Biden respaldar la igualdad para los beneficiarios del SSI en Puerto Rico”, expresó Santini.

El líder novoprogresista recordó que, entre 2017 y 2021, González presentó y defendió medidas para extender el SSI a Puerto Rico y otros territorios, combatir en el tribunal federal la exclusión por estatus territorial, obtener fallos favorables en el Primer Circuito, presionar al Departamento de Justicia federal y al presidente para que apoyaran la igualdad, así como defender desde el Congreso el SSI, el SNAP, Medicaid y LIS para la isla.

“Todo esto ya se hizo, y Pablo José lo sabe. Si de verdad cree en la igualdad, que radique un proyecto pro-estadidad. Esa es la única vía para que tengamos derechos plenos como los 50 estados. Lo demás son aguajes para aparentar que se hace algo, mientras seguimos discriminados por ser colonia”, sentenció Santini.

Añadió que “el pueblo se cansó de los cuentos del PPD, exigen que les hablen claro, y saben que la única opción que garantiza todos esos beneficios es la estadidad”.

Finalmente, emplazó al comisionado residente a pasar de las declaraciones a la acción: “Menos post y más acciones concretas. Radique el proyecto de estadidad o admita que no está dispuesto a resolver el problema de raíz”.