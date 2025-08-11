¿Cuán común es una mordida de tiburón en Puerto Rico?

El presunto ataque de tiburón ocurrido en el balneario de Carolina no solo ha generado atención mediática, sino también dudas sobre la presencia y peligrosidad de estos animales marinos en Puerto Rico.

Sin embargo, el profesor del programa de Biología Marina Costanera de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao, Patrick Reyes Pesaresi destacó que este tipo de incidentes no es habitual ni en la isla ni en otras partes del mundo. Según explicó, incluso en zonas donde hay especies como el tiburón blanco, los ataques muchas veces ocurren por confusión y no porque el animal esté cazando activamente humanos.

“Esto es una cosa bien poco común, aún a nivel mundial, tampoco son frecuentes (...) Hay evidencia de que se confunden. Ven desde la parte sumergida (nuestros) brazos y piernas, pero ellos están buscando otras presas. Es un mal entendido desde el punto de vista (porque el humano no) es la presa que ellos realmente están buscando”, aseguró en entrevista con Metro Puerto Rico.

Reyes recordó un solo caso del que tiene conocimiento, ocurrido hace más de cuatro décadas, también en Isla Verde. Aquel incidente involucró a un turista estadounidense que perdió un brazo, pero nunca se confirmó con certeza si se trató de un tiburón o de otro pez agresivo, como una picúa.

Asimismo, Reyes Pesaresi explicó que no existe una zona específica en Puerto Rico con mayor riesgo de ataques, ya que los tiburones están distribuidos por toda la costa y muchas de las aproximadamente 47 especies registradas habitan en aguas profundas. Señaló que, aunque algunas pueden frecuentar áreas estuarinas, el riesgo para los bañistas sigue siendo bajo.

“Hay casos, de hecho, de incidentes de gente atacada por tiburones en agua dulce. Muchos de ellos vienen, se acercan a las costas, así que no puedo decir que hay zonas más peligrosas que otras”, indicó.

Reyes fue enfático en que este tipo de incidentes no debe impedir el disfrute del mar y que existen otros riesgos más probables que una mordida de tiburón.

“Yo no dejaría de meterme en el agua por un incidente. Es mucho más probable que tú te montes en el carro y tengas un accidente de carro viajando a cualquier sitio que te pase esta cosa con los tiburones. (Hay más probabilidades de que) haya un incidente, alguien cortarse con una botella o lata o algún tipo de porquería que algún ser humano dejó”, dijo el experto.

Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, coincidió en que este evento es sumamente inusual. En conferencia de prensa, reiteró que no recuerda antecedentes de mordidas de tiburón en playas locales.

Quiles subrayó que, aunque todas las costas del mundo tienen tiburones, estos no suelen representar una amenaza real para las personas. De hecho, añadió que la presencia de estos animales no debe provocar miedo ni alarmismo entre los bañistas.

“Todas las costas del mundo tienen tiburones y nosotros nos estamos metiendo en la casa de ellos. Eso también hay que tenerlo en perspectiva, de que ellos están en su hábitat natural, nosotros lo invadimos (...) Tiburones hay en todas partes. En todas partes”, dijo.

Aún no se confirma la especie

La mordida ocurrió hace unas semanas en el balneario de Carolina, mientras Eleonora Boi, esposa del baloncelista Danilo Gallinari, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, disfrutaba de la playa. El ataque, que provocó una herida abierta en el muslo derecho, fue descrito inicialmente por las autoridades como una mordida de “criatura marina”. Desde entonces, el DRNA se encuentra en el análisis de muestras para determinar la especie responsable.

Quiles indicó que el Laboratorio de Investigaciones Pesqueras en Cabo Rojo recibió el lunes el material biológico necesario, y que el resultado podría conocerse “muy pronto”.

Sobre el protocolo de investigación, explicó que se extrajo material genético directamente de la herida para realizar pruebas de ADN.