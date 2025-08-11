Arrestan hombre vinculado a balacera en la que murió turista en La Perla

Kevin Mares fue el turista asesinado en La Perla, en San Juan.

La Policía de Puerto Rico confirmó la tarde del lunes que arrestó a un hombre que estaría vinculado con la balacera que dejó a un turista muerto y dos locales heridos de bala el domingo en la madrugada, en La Perla, en San Juan.

Se trata de Kenneth G. Estrada Meléndez, de 37 años y residente de la barriada, contra quien pensaba una orden de arresto por venderle drogas a un agente encubierto el 12 de octubre del 2021.

La jueza Ileana Blanco, del Tribunal de Primaria Instancia (TPI) de San Juan, le había impuesto una fianza de $20 mil dólares. Estrada Meléndez se encontraba fugitivo. Fue apresado en la calle Robles, sector La Trocha, en Vega Baja.

Al momento, el hombre no figura como el sospechoso de asesinar a Kevin Mares, de 25 años y residente del estado de New York, y de herir de bala a Miguel y Keila Meléndez Beltrán, ambos hermanos y residentes de La Perla.

Sin embargo, las autoridades comentaron que se presume que estuvo involucrado en el altercado que provocó el tiroteo. Se investiga si el ataque a tiros iba dirigido a él.

Asimismo, NotiCentro (Wapa Television) detalló que el individuo es sobrino de los hermanos, quienes se encuentran en condición estable y serían entrevistados hoy por la Uniformada.

Fue el domingo en el negocio “Refugio para hombre maltratados, en La Perla, que Mares se encontraba compartiendo con unos conocidos que viajaron con él para asistir al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), cuando lo mataron.

En la escena del crimen, la Policía encontró un abastecedor marca Glock con capacidad para 31 municiones. Adicional, reveló que fue alterada, ya que no se encontraron casquillos.

Las autoridades no descartan que el tiroteo haya ocurrido por una guerra interna y el turista sea una víctima inocente.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.

Se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento de este caso, llame al 787-343-2020.