Vehículo cae al río en Naguabo

Las autoridades y OMME de Naguabo se encuentran atendiendo la escena donde un vehículo cayó a un río.

Vehículo que cayó en un río en Naguabo

El Municipio Autónomo de Naguabo confirmó la tarde del domingo que personal de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas Municipal (OMME) se encuentra atendiendo un accidente de tránsito en la carretera PR-191 de ese municipio.

En la imagen, se puede apreciar un vehículo que cayó al río.

“Personal de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas Municipal se encuentra en el lugar atendiendo la situación y en espera de grúa para la remoción del vehículo”, escribió el ayuntamiento en su cuenta oficial de Facebook.

El municipio además detalló que no se reportaron personas heridas.

“Exhortamos a los conductores a transitar con precaución por la zona”, agregaron.

Al momento, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) no ha enviado detalles a la prensa.

Pendientes a metro.pr para la ampliación de esta noticia.

Vehículo cae dentro de un hoyo en Utuado

Personal de OMME de Utuado y la Policía Municipal se encuentra atendiendo un incidente en la carretera PR-111, kilómetro 58.3, del Barrio Caguana, donde un vehículo cayó en un hoyo debido a un hueco ocasionado por una rotura de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“La situación fue atendida de manera efectiva y se encuentra bajo control”, informaron las agencias en su cuenta oficial de Facebook.

Además, aclararon que el conductor de la guagua Nissan Pathfinder resultó ileso.

“Reiteramos nuestro compromiso de permanecer en constante alerta para salvaguardar la vida y seguridad de nuestra ciudadanía, y exhortamos a conducir con precaución en todo momento”, concluyeron.