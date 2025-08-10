Menor de 15 años choca a Policía Municipal y se va a la fuga en Lares

Un menor de 15 años enfrenta una falta por violación a la Ley 22 de Tránsito y Ley 8 “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular”, luego de provocar un accidente de carro en Lares.

Según el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), para la fecha del 7 de agosto del año en curso, la perjudicada manifestó que le prestó las llaves de su vehículo Nissan Sentra, color gris, a su hijo de 15 años ya que éste se sentía mal.

Posteriormente, el menor regresó donde ella a pedirle perdón, ya que se llevo el auto sin su permiso y sin estar debidamente autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), provocando un accidente de auto con un vehículo oficial de la Policía Municipal de Lares y abandonando el lugar de los hechos.

Este caso se consultó con la procuradora de menores, Amanda Cancel, quien instruyó someter las faltas antes mencionadas. El caso fue presentado ante el juez Eric Matías Soto, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Utuado, quien ordenó que fuera ingresado en la Institución Juvenil de Ponce hasta la vista de causa el 12 de agosto del año en curso.

La División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Utuado investiga el caso.

Sexagenario muere atropellado en Juncos

Mientras, este domingo se reportó un accidente de auto con peatón de carácter fatal, a eso de las 12:53 de la madrugada, en el kilómetro 25 de la carretera PR-31, frente al negocio Unique Smiley Sport Bar, en Juncos.

Según se informó, mientras un hombre identificado como Cesar I. Álvarez Rohena, de 64 años de edad y residente de Carolina, salía del mencionado establecimiento y se disponía a cruzar la vía en una zona no designada para el cruce peatonal, sin tomar las debidas precauciones de seguridad, fue impactado por un vehículo Suzuki SX4, color gris claro, conducido por Carlos Medina González, de 47 años y residente de Juncos.

Alvares Rohena resultó con múltiples traumas en su cuerpo. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) local, donde el médico de turno certificó su muerte.

Al conductor del auto, se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.011% de alcohol en su organismo.

La División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, en unión a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.