Niño de siete años cumple su sueño de ser policía por un día

El niño Ian David Crespo Salas, de siete años, quien ha enfrentado múltiples hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas tras ser diagnosticado con extrofia de vejiga, cumplió el viernes su sueño de ser agente de la Policía de Puerto Rico por un día.

Durante la actividad, Crespo Salas usó el altoparlante de una patrulla, conoció la unidad canina y recibió un pito de tránsito, placa de sargento, parche oficial, peluche de Polioso y distintivos del uniforme.

“Compartir con Ian David Crespo Salas fue una experiencia inspiradora. Su determinación de convertirse en Policía nos recuerda que muchos niños sueñan con portar este uniforme con honor y orgullo. Como sociedad, debemos alentarlos y prepararlos para que algún día sirvan a Puerto Rico con la misma pasión que hoy demuestran”, expresó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

La visita también incluyó un recorrido González por varias unidades del Hospital Pediátrico de Río Piedras, donde compartió con pacientes y familiares.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la extrofia de vejiga es una condición congénita en la que la vejiga urinaria se desarrolla fuera del cuerpo debido a un defecto en la formación de la pared abdominal durante el embarazo.

Esto provoca que la vejiga esté expuesta y no funcione correctamente, lo que puede generar problemas urinarios, infecciones frecuentes y dificultades en el desarrollo del sistema urinario y reproductor. Los niños con extrofia de vejiga suelen requerir múltiples intervenciones quirúrgicas para corregir el defecto y mejorar su calidad de vida.