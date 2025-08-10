Perrito resulta herido de bala en San Sebastián

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de San Sebastián, investigaron una querella de agresión grave, en hechos ocurridos en la noche de ayer, sábado, en la carretera PR-119, del barrio Calabaza, en San Sebastián.

Lee también | Hombre fallece y dos resultan heridos tras balacera en La Perla

PUBLICIDAD

Según informó el querellante, mientras se encontraba en el área de la marquesina de su residencia en compañía de su perro, alguien desde un vehículo en marcha, realizó varios disparos.

Uno de los proyectiles logró alcanzar al can, ocasionándole una herida en el área de la cadera.

La ventana frontal de la residencia también resultó con daños por el impacto de una bala.

El animal fue llevado por su dueño a un hospital veterinario para ser atendido. Se desconoce su estado de salud.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla se hizo cargo de la investigación.

PUBLICIDAD

Joven de 22 años resulta herida de bala en Caguas

Una mujer de 22 años fue herida de bala en horas de la madrugada de hoy, domingo, en la carretera PR-798, en el barrio Río Cañas, entrada del motel Arcoíris, en el municipio de Caguas.

Según informó la perjudicada, identificada como Keyliann N. Osorio Peña, mientras se encontraba detenida a bordo de un vehículo Honda Civic, color blanco, en compañía de un hombre, escuchó varios disparos.

Acto seguido, se percató de que había resultado herida de bala en su pierna derecha.

La joven fue transportada en un vehículo privado por su acompañante hacia una institución hospitalaria de la zona, donde fue atendida por el médico de turno.

Este diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en el muslo derecho, y otra herida de bala con entrada en el muslo izquierdo, sin salida.

La condición de la víctima fue descrita como estable.

Personal de la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (D.I.R.E.P.A.P.D.) del CIC de Caguas se hizo cargo de la pesquisa.