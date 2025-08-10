Hombre fallece y dos resultan heridos tras balacera en La Perla

Las autoridades investigan un incidente violento con heridos de bala reportado a las 4:13 a.m. de este domingo en la calle Norzagaray, frente al negocio “Refugio de Hombres Maltratados”, en la barriada La Perla, en San Juan.

El suceso dejó un saldo de un hombre fallecido y dos personas heridas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se alertó sobre personas baleadas en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con heridas graves, quien luego murió en el Centro Médico de Río Piedras.

Además, otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital en San Juan para evaluación médica.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

La investigación está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en coordinación con la fiscal de turno, Ana María Martínez.

Hombre muere tras impactar su auto contra un árbol en Juncos

Por otro lado, las autoridades investigan un accidente de auto con objeto fijo reportado a eso de las 6:00 de la mañana de hoy, en el barrio Ceiba Sur de Juncos.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre murió tras impactar con su auto un árbol.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la pesquisa.