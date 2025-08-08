Viajaba como pasajera: Mujer pierde la vida en accidente de tránsito en Dorado

Las autoridades informaron que una mujer, de 87 años, falleció el viernes, 8 de agosto de 2025, en un accidente de tránsito reportado a eso de las 11:08 de la mañana, en el kilómetro 9.5, de la carretera 693, en dirección de Dorado hacia Vega Alta, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor de un vehículo Maserati Levante, del año 2017, alegadamente no guardó distancia e impactó por la parte frontal a un carro Toyota Corolla, del año 2024.

A causa del impacto, el conductor del Corolla perdió el control del volante e invadió el carril contrario, donde chocó de frente contra una guagua Kia Seltos.

Como resultado de la colisión, la pasajera del Toyota falleció en el lugar.

Las autoridades no han divulgado la identidad de las personas involucradas en el accidente.

El agente Diego Rivera, bajo la supervisión del sargento Luis Serrano, adscrito a Patrullas Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar rutas alternas como la carretera número 2 o el Expreso 22, ya que el tramo donde ocurrió el accidente permanecerá cerrado en ambas direcciones mientras se completa la investigación.

Hombre resulta herido de bala mientras conducía en Río Grande

Un joven, de 21 años, resultó herido de bala el viernes a las 9:50 de la mañana, mientras conducía por la carretera 958, kilómetro 1.3, en el puente del barrio Malpica, en Río Grande, informó la Policía de Puerto Rico

Según indicó la Policía, varios individuos a bordo de otro vehículo se le acercaron al perjudicado y le realizaron múltiples disparos, alcanzándolo en el brazo derecho.

El hombre llegó por sus propios medios a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó una herida de bala con entrada y salida. Su condición fue descrita como estable.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo continúan con la investigación del caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si posee información que pueda ayudar a esclarecer este incidente. También pueden escribir a través de la red social X en @PRPDNoticias o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov