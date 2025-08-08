Conductor arrolla peatones que verificaban vehículo con desperfectos mecánicos en el expreso Baldorioty

La Policía de Puerto Rico informó el viernes, 8 de agosto de 2025, que tres peatones resultaron heridos a eso de las 7:19 de la mañana, luego de ser impactados por un vehículo en el expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección del pueblo de San Juan hacia Carolina.

De acuerdo a la Uniformada, el accidente ocurrió mientras los peatones verificaban un vehículo Ford con desperfectos mecánicos detenido en el paseo cuando fueron impactar por un auto, descrito como marca Hyundai y de color gris.

Uno de los heridos fue trasladado a un hospital en condición de cuidado, mientras que los otros dos recibieron atención médica en otras instituciones hospitalarias de la zona.

La División de Patrullas y Carreteras de Carolina, junto al fiscal de turno, está a cargo de la investigación.

En prisión por cargos de asesinato en Bayamón

Edwin Rivera Alicea y Jean Rivera Tapia, ambos de 25 años, residentes en Bayamón fueron ingresados en prisión, por no poder pagar la fianza impuesta en cargos de asesinato, por un incidente reportado el 22 de enero del año 2024, en el barrio Juan Sánchez, carretera PR-174, en Bayamón.

Según el reporte de la Policía, los arrestados en completo y mutuo acuerdo ocasionaron la muerte de Yaniel Arriaga Santiago. La investigación reveló que la víctima había sido recogida en Puerta de Tierra, San Juan, poco antes del crimen, y que estaba vinculada a un grupo de individuos relacionados con actividades delictivas.

Se le radicaron cargos por asesinato, conspiración, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, uso de armas en la comisión del delito y disparar un arma de fuego.

El juez Juan Portell, del tribunal de Bayamón, encontró causa en los cargos y les impuso una fianza global de un millón con cincuenta mil dólares, la cual no prestaron.

Fueron ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 21 de agosto en el tribunal de Bayamón.