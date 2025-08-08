Con fecha la vista preliminar contra acusados por balacera en discoteca de Mayagüez

La vista preliminar en el caso contra los tres acusados por el incidente donde un joven falleció y otros cuatro resultaron heridos de bala en una discoteca de Mayagüez fue citada para el próximo 21 de agosto.

Esto luego de que se presentaran cargos contra los acusados identificados como Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Junior González Robles, de 28 años; y Christopher Ónix González Robles, de 21 años, por los hechos ocurridos hace dos semanas en la discoteca Drinks & Good Vibes en Mayagüez.

Según la investigación, los imputados tuvieron un altercado con el joven fallecido, cuando Casablanca Vega sacó un rifle y realizó varios disparos dentro de la discoteca, causándole la muerte a Cruz González e hiriendo a cuatro menores el pasado 1 de agosto de 2025.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía, que dirige la fiscal de distrito Blanca Portela Martínez, y le impuso una fianza global de $1,500,000 a Casablanca Vega.

Mientras que Christopher Ónix enfrenta una fianza de $650,000 y Billy Junior una fianza de $350,000. Los acusados no prestaron la fianza, por lo que serán ingresados a prisión.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Las autoridades continúan la investigación de los hechos, donde una persona falleció y cinco resultaron heridas de bala en horas de la madrugada del viernes pasado en el interior del local Palem Drinks & Vibes de la calle José De Diego en Mayagüez.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Jonathan Cruz González de 19 años y residente de Añasco, quien falleció en la balacera.

Relacionado a estos hechos, otras cuatro personas resultaron con heridas de bala. Estos fueron identificados como Jorge Báez Torres de 18 años, Luis Torres Delgado de 21 años, Gilery Mercado Méndez de 21 años, Ariana Lugo Merly de 18 años y Alanis Fortis Rivera de 19 años estos fueron transportadas a una institución hospitalaria.