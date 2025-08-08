Tribunales anuncian horario especial por elección para la alcaldía de Gurabo

El Poder Judicial anunció las medidas administrativas que se implementarán este fin de semana ante la elección especial que se llevará a cabo el domingo para elegir a la persona que sustituirá a la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera en la alcaldía de Gurabo.

La elección especial se llevará a cabo el domingo, 10 de agosto en el municipio de Gurabo.

“Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, los Centros Judiciales de Caguas y San Juan estarán disponibles en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde para atender asuntos electorales. El Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo también estarán disponibles en ese mismo horario”, indicó el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa

El funcionario explicó que los abogados deberán presentar todos los casos electorales de naturaleza civil ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). La autoridad correspondiente hará lo propio en los casos electorales de naturaleza criminal. Los casos dirigidos al Tribunal Supremo deberán presentarse físicamente en la Secretaría de la sede.

Las personas que comparezcan por derecho propio deberán radicar sus escritos en los Centros Judiciales de San Juan o Caguas, o en el foro apelativo que aplique, dentro del horario establecido. Los casos de impugnación de la elección y los recursos contra la Comisión de Elección Especial serán atendidos en la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia.

¿Quiénes son los candidatos?

Tras la salida de la alcaldesa Rosachely Rivera Santana de la posición principal en el Municipio de Gurabo, tres candidatos se enfrentarán este domingo, para decidir quién estará al mando del pueblo

En la contienda participarán la representante Vimarie Peña Dávila, Joenathan Guzmán Medina y Radamés Ortiz Peña. Durante la contienda, los centros de votación abrirán desde las 9:00am hasta las 5:00pm. Habrá disponibles unos 22 colegios electorales y tres de añadidos a mano.

Según el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el voto de los confinados se lleva a cabo este viernes, mientras que el escrutinio general comenzará el lunes 11 de julio.