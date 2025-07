Cierres de carreteras y desvíos por evento de Fórmula 1 en San Juan este sábado 2 de agosto

El Municipio de San Juan anunció una logística especial de tránsito con múltiples cierres de carreteras, cambios de dirección y rutas alternas para el sábado, 2 de agosto de 2025, como parte del evento de exhibición del equipo de Fórmula 1 de Mercedes Benz en el icónico Puente Dos Hermanos.

El evento —que marca la primera presentación de un monoplaza de Fórmula 1 en Puerto Rico— provocará interrupciones temporales desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., con el inicio oficial del evento pautado para las 9:00 a.m.

Cierres de carreteras hacia San Juan

Las siguientes vías estarán cerradas al tránsito que intenta entrar a la isleta de San Juan:

Avenida Luis Muñoz Rivera (PR-1), desde la salida a Miramar tras el CDT Gualberto Rabell

(PR-1), desde la salida a Miramar tras el CDT Gualberto Rabell Puente Guillermo Esteves

Expreso Baldorioty de Castro (PR-26) , salida a Condado y PR-2

, salida a Condado y PR-2 Avenida Ashford , intersección con Magdalena

, intersección con Magdalena PR-16 , frente al hotel Hyatt House en el Distrito de Convenciones

, frente al hotel Hyatt House en el Distrito de Convenciones PR-25 (Ponce de León) con acceso a Baldorioty

con acceso a Baldorioty Puente Dos Hermanos (cerrado en su totalidad)

Mapa San Juan Cambios de acceso en San Juan por evento de Fórmula 1. (Suministrada)

Cierres de carreteras saliendo de San Juan

Avenida Constitución , a la altura de la calle 5 (antes del Condominio Millennium)

, a la altura de la calle 5 (antes del Condominio Millennium) Luis Muñoz Rivera, justo en el área del restaurante Sizzler

Entradas habilitadas hacia San Juan

PR-25 (Ponce de León) a través de la calle Olimpo, en dirección contraria hasta el Carril del Tren

a través de la calle Olimpo, en dirección contraria hasta el Carril del Tren PR-26 (Baldorioty de Castro) desde la avenida Roberto H. Todd, utilizando el carril de salida en contra del tránsito

Rutas para salir de la isleta

Los vehículos deberán salir por los carriles contiguos al restaurante Sizzler, hacia el Distrito de Convenciones

Acceso especial a Caribe Hilton, Escambrón y Paseo Caribe

Los visitantes a estas áreas deberán utilizar la calle San Agustín desde el Carril del Tren, continuar hacia la intersección entre Casa Cuna y el Parque Luis Muñoz Rivera, y seguir en dirección contraria hacia el norte. Desde ahí, podrán girar a la derecha en la intersección del Escambrón, también en contra del tránsito. Durante ese tramo, la avenida Luis Muñoz Rivera operará temporalmente en ambas direcciones.

Alcalde destaca valor turístico del evento

El alcalde Miguel A. Romero Lugo destacó la relevancia del evento para el desarrollo económico, turístico y cultural de la ciudad capital.

“Este tipo de eventos posiciona a San Juan como una ciudad capaz de acoger experiencias de calibre internacional, reafirma nuestro compromiso con el desarrollo turístico, económico y cultural de la capital”, expresó Romero Lugo.

El municipio agradeció la colaboración del Departamento de Transportación y Obras Públicas, así como la paciencia de la ciudadanía, e instó a todos los conductores a planificar su ruta con anticipación para evitar contratiempos.

¿Dónde informarte?

Para actualizaciones en tiempo real, el Municipio exhorta a seguir sus redes oficiales bajo el nombre San Juan Ciudad Capital.