Presidente de la AAA admite fallas en comunicación, revela contratista y descarta renunciar

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis González, reconoció este miércoles que hubo fallas en la estrategia de comunicación durante la crisis del agua potable que afectó a cientos de miles de abonados en la zona metropolitana y municipios como Corozal, Naranjito y Guaynabo.

“Admito que la gente está acostumbrada, por ejemplo, a tener un funcionario de nuestro nivel informando de lo que está sucediendo… al haberme enfocado más en el trabajo de campo, eso no lo atendimos. Esa es la realidad”, expresó González en entrevista exclusiva Punto por Punto con Metro Puerto Rico. “Siempre es de humanos errar y pedir disculpas”, agregó.

PUBLICIDAD

El funcionario defendió su enfoque técnico ante el colapso parcial del sistema: “todo mi tiempo estaba dirigido a cumplir con esta expectativa de poder levantar el sistema”. Al mismo tiempo, sostuvo que desde el martes está en comunicación con los alcaldes de los municipios afectados.

Al mismo tiempo, el presidente de la AAA dio la bienvenida a la designación del ingeniero Carlos Pesquera por parte de la gobernadora para evaluar la crisis con el servicio de agua potable.

Identifican contratista que causó avería

González confirmó que la empresa Andújar Construction fue la responsable de la rotura de una tubería de 54 pulgadas en Trujillo Alto, que obligó a paralizar por completo la operación de la planta Sergio Cuevas. Esta empresa ha tenido contratos por sobre $7.6 millones en la AAA, al menos desde el año 2020. En lo que va del 2025, acumula poco más de medio millón en contratos, según el registro de la Oficina de la Contralora.

“En efecto, fue un contratista… la empresa se llama Andújar Construction”, dijo. “Alegan ellos que durante el proceso de trabajo tenían mucha agua saliendo de la excavación y durante el uso de los equipos no se percataron de lo que estaba más abajo”, agregó el ingeniero. Andújar Construction es una empresa con fines de lucro organizada desde el año 2001, según el Registro de Corporaciones en el Departamento de Estado. Su presidente es Iván Andújar y mantienen sus operaciones centrales en San Lorenzo.

El presidente de la AAA indicó que la investigación interna continúa y que podría haber sanciones y reclamaciones por daños. “Hay fianzas. También tienen seguros por daños. Por ahí estamos trabajando la reclamación”, indicó, al tiempo que puntualizó que se supone que hubiese estado presente personal de la corporación pública junto al contratista al momento de los trabajos. Sobre ese particular, se están revisando los procesos para establecer responsabilidades y para evitar que se repita en el futuro.

PUBLICIDAD

Municipio de Guaynabo también afectó sistema

De otra parte, el presidente de la AAA confirmó información obtenida por Metro en el sentido de que otra avería en Guaynabo fue provocada por trabajos del municipio. “Hasta ahora la información preliminar que tenemos es que, en efecto, el trabajo lo estaba haciendo el municipio”, dijo. El ingeniero agregó que con el municipio el procedimiento será igual que con el contratista en el caso de Trujillo Alto.

Válvulas manipuladas: posible sabotaje

González también reveló que personal de la AAA identificó válvulas manipuladas fuera de su configuración habitual, lo que podría apuntar a sabotaje. Esto surgió al monitorear el sistema ya que luego de reparaciones no se lograba la recuperación del servicio.

“Hemos detectado ciertas válvulas que no estaban en sus puntos de control… estamos recopilando la información y, de entenderse que en efecto está relacionado a este tipo de dinámica, será referido a la autoridad correspondiente”, sostuvo. “Uno nunca debe descartar nada”.

“Mi renuncia no está sobre la mesa”

Pese a las críticas de alcaldes y líderes legislativos por la respuesta de la AAA, González insistió en que no considera renunciar.

“Mi renuncia no está sobre la mesa. La gobernadora a mí no me ha informado que deba presentarla… estos son puestos de confianza, son de libre elección y libre remoción”, puntualizó. “Mientras la gobernadora tenga la confianza en nuestra capacidad, vamos a estar ahí para el país”, agregó.

Además, respondió a quienes han comparado la situación con el caso del exdirector de la AAA Luis Ruiz Javier, destituido en los años 80 tras un incidente mediático durante la emergencia del huracán Hugo. “Yo creo que para todo ser humano es injusto que se le compare con cualquier persona”, dijo.

Empleados de confianza: “No hay nada que ocultar”

El presidente de la corporación pública también defendió la cantidad de empleados de confianza —alrededor de 170— en la AAA. “La autoridad es una agencia bien técnica... requiere personal capacitado, no solo en ingeniería, también en finanzas, en compras”, indicó.

Ante señalamientos de que no se ha divulgado la lista de estos funcionarios, González fue enfático: “Es información pública. Me sorprende que me traigas este comentario… no hay nada que ocultar”.

Recuperación estimada para el fin de semana

El ingeniero aseguró que, de no surgir nuevas averías o problemas eléctricos, el sistema en la zona metropolitana debe estar recuperado para el fin de semana. No obstante, zonas en la montaña podrían tardar hasta 48 horas más, según detalló.