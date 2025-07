Gobernadora activa la Guardia Nacional y designa a Carlos Pesquera para lidiar con crisis de agua potable

La gobernadora Jenniffer Aydín González Colón afirmó el miércoles que no va a despedir, por el momento, al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado.

Además, la primera ejecutiva anunció la activación de la Guardia Nacional para apoyar el suministro de agua.

“Acabo de firmar la Orden Ejecutiva 2025-044 que declara un estado de emergencia por la condición crítica de la infraestructura de la AAA. Se ordena la activación de activos de la Guardia Nacional para asistir en el acarreo de agua y establecer medidas inmediatas para restablecer el servicio. Ya coordiné con el ayudante general para adquirir seis vehículos de 2,000 galones, doce operadores y un supervisor para abastecer las regiones más afectadas: San Juan, Isla Verde, Loíza y Guaynabo. En Corozal y Naranjito, me informa el alcalde que ya se está restableciendo el servicio”.

Sobre la posición del actual presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, esta aseguró que por el momento este permanecerá al mando de la agencia y que no será despedido.

“Mira, aquí hay muchos elementos. Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta la politiquería y utiliza cualquier situación para pelear. Tenemos una situación de problemas de agua. La gente en las casas lo que quiere es agua. No le importa quién es el que esté, quiere una persona que le resuelva. Así que estoy nombrando a este coordinador que nos va a ayudar con el peritaje para identificar cuáles son las áreas, en conjunto con el director ejecutivo de la autoridad. Y si como parte de las recomendaciones tenemos que reforzar la Autoridad de Acueductos y cambiar gerencia o funcionarios, claro que se va a hacer. Pero no puedo descabezar una autoridad que, en un momento de crisis, tiene que tener una dirección. Yo tengo que asegurarme de que tengamos agua y de que se resuelva en el menor tiempo posible. Eso es lo que estamos haciendo”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Aseguró que este no es un asunto de personas, sino de servicio.

“Esto para mí no se trata de qué personas ocupan qué cargos. Las personas son todas reemplazables. Aquí tenemos que garantizar un servicio al pueblo. Así que no estoy protegiéndole títulos a nadie. Esto es sobre qué personal necesitamos para que la gente tenga agua en sus casas. En estos momentos, el director ejecutivo está en la calle. Estuvo en Corozal, en Naranjito, en Carolina; hoy está en Carolina, ayer en San Juan, identificando áreas en Isla Verde, reuniéndose con directores en hoteles. No se trata de sacar a uno para poner a otro. Tenemos un problema estructural, de infraestructura crítica, y obviamente tengo que hacer una evaluación de dónde estamos. Todos los jefes de agencia están bajo evaluación y tienen que cumplir con excelencia. Pero en una emergencia, se necesita dirección clara. Eso es lo que se está haciendo”, añadió.

La primera ejecutiva indicó que no está satisfecha con el desempeño del sistema actual.

“En términos de satisfecha, no lo estoy. No puedo estar satisfecha cuando el pueblo no tiene agua. Por eso debo tomar las acciones necesarias y agradezco al ingeniero González, que está en la calle trabajando y buscando soluciones. Evaluaré si se necesitan refuerzos o cambios administrativos en la agencia. Pero la prioridad es resolver el problema del agua: las bombas, la infraestructura crítica, y que el agua llegue a los condominios, la gente y los negocios. Claro que todo va a ser evaluado”, sentenció.

Asimismo, anunció la designación del ingeniero Carlos Ignacio Pesquera para evaluar la situación que ha provocado una crisis en el servicio de agua potable.

“Estoy haciendo una designación de un coordinador especial para la estabilidad del agua potable. Le he pedido al ingeniero Carlos Pesquera que asuma esta función para trabajar la estabilización urgente del suministro en San Juan, Guaynabo e Isla Verde, determinar las causas técnicas, estructurales y operacionales de las fallas, evaluar la capacidad de respuesta de la AAA, asistir en el diseño de soluciones técnicas y en la comunicación a los afectados, y recomendar expertos adicionales en sistemas de agua y saneamiento con experiencia nacional e internacional”, expresó la gobernadora.

La gobernadora destacó que Pesquera lideró en 1997 la creación de la Oficina para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), responsable, entre otros proyectos, del Superacueducto del Norte.

“Las funciones delegadas al ingeniero Pesquera a partir de hoy incluyen acceso a información, personal técnico y recursos para cumplir con su tarea. Se reportará directamente a mí. Debe presentar un informe pericial en los próximos 10 días con hallazgos y recomendaciones inmediatas. No estará solo; he nombrado un grupo de ingenieros con experiencia, algunos de ellos retirados de la AAA, para que lo asistan”, sostuvo.

la gobernadora insistió en que la infraestructura de la AAA se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento en los últimos años.