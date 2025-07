Carolina en ruta a uniformar Código de Orden Público ante repunte nocturno en Isla Verde

Con el objetivo de reforzar la seguridad y atender el auge de la actividad nocturna en Isla Verde, el Municipio Autónomo de Carolina celebró este lunes una vista pública sobre una propuesta para enmendar su Código de Orden Público. La medida eliminaría las excepciones geográficas actuales y establecería un horario uniforme para la venta de bebidas alcohólicas en toda la jurisdicción.

Durante la audiencia, celebrada en la Legislatura Municipal, se recibieron 111 ponencias, la mayoría de ellas a favor de la propuesta impulsada por el alcalde José Carlos Aponte. “Esta medida busca proteger a nuestros residentes y visitantes mediante un marco legal claro y coherente que permita fiscalizar mejor”, sostuvo el ejecutivo municipal.

La oposición vino del sector comercial que planteó competencia desleal en los hoteles de la zona.

De aprobarse, la nueva disposición permitiría la venta de alcohol de domingo a jueves entre las 6:00 a.m. y las 12:00 de la medianoche, y los viernes y sábados hasta la 1:00 a.m. Si el lunes siguiente es feriado, se permitirá la venta hasta la 1:00 a.m. del lunes. La medida excluye a los hoteles y paradores certificados por la Compañía de Turismo, que podrían operar conforme a sus licencias vigentes por tratarse de zonas turísticas.

“Este es un proceso participativo. Vamos a evaluar cada ponencia para armonizar el derecho al disfrute con el orden y la tranquilidad”, subrayó Aponte.

La medida pasará a votación en la Legislatura Municipal antes de enviarse al alcalde para su firma y publicación oficial.

Este esfuerzo municipal ocurre en un contexto de creciente actividad nocturna en Isla Verde, fenómeno que Metro Puerto Rico documentó previamente en mayo. El repunte ha coincidido con las restricciones impuestas por el nuevo Código de Orden Público de San Juan, que limita la venta de alcohol después de las 2:00 a.m. Según el reportaje, el desplazamiento de clientes a Carolina ha traído consigo un alza en las ventas de comercios, pero también un aumento en quejas vecinales por ruido, congestión y violencia, incluyendo un tiroteo con más de 30 disparos en mayo pasado.

¿Cuál es la propuesta del municipio para Isla Verde?