Crece la actividad nocturna en Isla Verde ante Código de Orden Público en San Juan

La avenida Isla Verde, en el municipio de Carolina, ha vivido un repunte notable en su actividad nocturna desde 2023, cuando entró en vigor el nuevo Código de Orden Público de San Juan. Aunque la zona siempre ha sido un destino turístico clave por su cercanía al aeropuerto y a grandes hoteles, ahora atrae a cientos de personas cada fin de semana debido a la imposición de nuevas restricciones en la capital, especialmente en torno a la venta de bebidas alcohólicas.

La ordenanza municipal sanjuanera prohíbe el despacho de alcohol después de las 2:00 a.m., salvo en hoteles. Esta medida provocó un cambio en los patrones de consumo y movilidad, desplazando a decenas de personas a otras jurisdicciones, como Carolina, donde no existen límites tan estrictos.

PUBLICIDAD

“La gente se mueve al Condado porque allí los hoteles tienen discotecas. Pero también a Isla Verde, donde hay jangueos que siguen abiertos después de las dos de la mañana”, comentó Katherine Zamora, residente en San Juan. Según esta, es común que sus amistades se trasladen directamente a Carolina para continuar la fiesta una vez cierran los negocios en la capital.

El otro lado del auge: ruido, tiroteos y quejas vecinales

El crecimiento económico en Isla Verde llegó acompañado de serios señalamientos de residentes. Entrevistados por Metro Puerto Rico expresaron frustración por el aumento del ruido, el tránsito descontrolado, el consumo excesivo de alcohol y una mayor presencia de conductas agresivas en las madrugadas.

Uno de los eventos más alarmantes ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando se escucharon más de 30 disparos en la avenida Isla Verde. Al menos tres condominios residenciales resultaron impactados, confirmó la Policía Municipal de Carolina. “El carro desde donde dispararon se estacionó justo frente a la entrada. Todo quedó grabado, pero aún no han recogido las cámaras”, denunció un residente que pidió no ser identificado.

Aunque las autoridades indicaron que el caso sigue bajo investigación, no ofrecieron información sobre posibles sospechosos o el vehículo involucrado. Algunos vecinos aseguran que no fue un incidente aislado. Conforme a estos, desde diciembre de 2023 es común ver aglomeraciones entre las 2:00 a.m. y 6:00 a.m., justo después del cierre de locales en San Juan.

“Desde esa hora, esto se llena. Borrachos, motoras, escándalos… la avenida se convierte en una pista. Y vienen de otros pueblos. Terminan aquí, frente a nuestros edificios”, relató otro vecino, quien también prefirió mantenerse en anonimato.

PUBLICIDAD

Consultada sobre si ha habido un aumento en las llamadas por ruidos innecesarios o alteración a la paz, la Policía indicó que no tiene datos específicos disponibles.

A su vez, vecinos han manifestado preocupación por la seguridad personal. En chats comunitarios, circulan fotos y videos de altercados, agresiones, personas ebrias y vehículos corriendo a exceso de velocidad. “Uno tiene que tener cuidado. No sabes con qué te puedes encontrar. Un vecino me dijo que por poco se lleva un susto feo caminando al perro”, narró una residente.

Aunque reconocen que el patrullaje ha aumentado, persiste la duda sobre la continuidad de ese esfuerzo. “Ahora se ven más patrullas, pero no sé si eso va a durar. ¿Tiene que pasar otra tragedia para que actúen con fuerza otra vez?”, cuestionó uno de los entrevistados.

Comerciantes reportan aumento en ventas

El fenómeno también ha tenido repercusiones económicas visibles. Aunque no existen estadísticas oficiales que detallen el impacto financiero de la medida de San Juan sobre Isla Verde, empresarios del área confirmaron a Metro Puerto Rico que han experimentado un crecimiento significativo en clientes y ventas.

Uno de ellos es el propietario de Patio de las Flores, quien indicó que sus ventas han aumentado aproximadamente un 60% desde diciembre de 2023. “El aumento ha sido significativo. Tengo negocios en Santurce y en San Juan, y allá las ventas bajaron con el Código. En Isla Verde, subieron”, sostuvo.

El empresario destacó que ha reforzado las medidas de seguridad en su local, incluyendo seguridad privada y controles sobre la entrada de clientes. “También he hecho ajustes en el sistema acústico y en el volumen de la música para no incomodar a los residentes. Enfrente tengo un edificio donde se han quejado, y hemos respondido con mejoras”, aseguró.

Además, reconoció que la presencia policial en la zona ha sido constante. “La seguridad ha sido óptima, tanto de parte de los municipales como de los estatales. En mi experiencia, patrullan con frecuencia y no he tenido altercados ni incidentes graves con clientes”, afirmó.

Entre el orden público y el desarrollo económico

El caso de Isla Verde refleja un fenómeno de desplazamiento del entretenimiento nocturno como aparente efecto colateral de medidas regulatorias en la capital. Para algunos, ha abierto una ventana de oportunidad para dinamizar negocios. Para otros, ha traído consigo una pérdida de tranquilidad en zonas residenciales.

En medio de esta dualidad, la interrogante sigue siendo si se pueden armonizar los intereses económicos con la seguridad y calidad de vida de quienes viven en estas zonas.