Pierluisi reaparece y defiende los presupuestos presentados en su administración

El ex gobernador Pedro Pierluisi, conversa con la prensa a su llegada al taller organizado por la Asociación de Abogados para los miembros de la Cámara de Comercio, llamado "Arbitraje Comercial y la Nueva Ley de Arbitraje de Puerto Rico". San Patricio Plaza. Metro PR 11 de junio de 2025

El exgobernador Pedro Pierluisi reapareció con un mensaje a través de sus redes sociales para defender la gestión fiscal realizada durante su administración.

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Pierluisi, aseguró que los presupuestos presentados durante su administración fueron certificados por la Junta de Control Fiscal y “debidamente balanceados”.

“Para dejar el récord claro. En cuanto a los presupuestos y gastos de nuestro gobierno desde el 2021 al 2025: Todos los presupuestos en esos años fueron aprobados y certificados por la Junta de Supervisión Fiscal y estuvieron debidamente balanceados. El año fiscal 2021-22 fue el único en el que los gastos del gobierno excedieron sus ingresos y eso ocurrió como resultado de los pagos requeridos por el Plan de Ajuste que acabó con la quiebra del gobierno. Quien diga lo contrario está faltando a la Verdad”, lee el mensaje del exgobernador.

Las expresiones de Pierluisi surgen, luego de que en la vista congresional celebrada el miércoles se indicara que aún no se han presentado presupuestos balanceados por parte de las pasadas administraciones gubernamentales a nivel local y se está analizando el primero presentado por el gobierno de Jenniffer González Colón.

Durante la ponencia de Robert Mujica, director ejecutivo del ente fiscal, en la vista que se llevó a cabo el miércoles en el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, salió a relucir que desde la llegada de la Junta de Control Fiscal solo se ha presentado un presupuesto balanceado, el del año fiscal 2021-2022.

Según se indicó en la vista en los años posteriores a este, 2022-2023 y 2023-2024 no se han entregado los documentos requeridos para confirmar si los presupuestos que se presentaron fueron balanceados.

Pasadas expresiones de Pierluisi sobre la administración de Jenniffer González

El pasado mes de junio, durante una aparición pública, el exgobernador también señaló a la gobernadora Jenniffer González, por su gestión, especialmente sobre el manejo del sistema eléctrico.

Ante esto, la gobernadora expresó: “Yo heredé lo que él me dejó. Esa es la contestación que tengo que dejar. Él me dejó un sistema de transmisión de distribución con menos 800 megavatios de energía. Esa es la realidad en términos de generación. Y en cinco meses yo he añadido 700 megavatios de energía y tenemos una reserva de 1,000 megavatios”, dijo González Colón en conferencia de prensa.