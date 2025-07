Celebran respaldo congresional contra pago de $12 mil millones a bonistas de la AEE

Portavoces de la campaña “No + Aumentos a la Luz” avalaron la tarde del miércoles el rechazo por parte de varios congresistas al hecho de que Puerto Rico tenga que pagar los $12 mil millones de dólares que exigen los bonistas del caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La discusión se dio en medio de la vista pública titulada “Puerto Rico’s Fiscal Recovery Under PROMESA and the Road Ahead”, celebrada por el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso.

Juan José Jiménez, portavoz de la campaña y quién asistió al espacio, expresó: “Estamos satisfechos con el resultado de la vista de hoy pues hubo una crítica generalizada, por parte de los congresistas del estado de Nueva York Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio y Ritchie Torres, a las prácticas de los fondos buitre, liderados por GoldenTree, que buscan aprovecharse de la crisis para lucrarse de sus inversiones en bonos de la AEE. Esas prácticas han llevado a un estancamiento de cualquier resolución de la quiebra, lo que afecta los esfuerzos de reconstrucción y recuperación”.

La audiencia contó con el testimonio del director de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica; el analista de Política Económica del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), Andrew Austin; y la directora gerente de Asuntos Estratégicos de la Oficina de Contraloría General, Michelle Sager.

“Las expresiones que brindaron las congresistas Nydia Velázquez, Teresa Leger Fernandez, Ritchie Torres, Alexandria Ocasio-Cortez y Jared Huffman, a favor de priorizar la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico por encima de las ganancias de bonistas de la AEE, acentúan y validan el reclamo que, tanto organizaciones como ciudadanos, llevamos insistiendo en la Isla”, reiteró.

Jiménez añadió que la “Campaña No + Aumentos” coincide con las expresiones de los congresistas en que el peso del pago de la deuda a los bonistas de AEE no puede recaer sobre los hombros del pueblo puertorriqueño, ya que implicaría aumentos en las tarifas de la luz.

En la vista, Mujica confirmó que los fondos liderados por GoldenTree― empresa global de gestión de activos― buscan un pago total de $12 mil millones de dólares y que un aumento de hasta 8 centavos por kilovatio-hora, durante los próximos 50 años, sería necesario para cubrir esta suma.