Salud evalúa con Justicia controversia con datos no entregados

El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, afirmó que está “en discusión” con el Departamento de Justicia por un incumplimiento contractual con la empresa TecSecure, que administraba la plataforma Renovaciones Online.

El jefe de agencia explicó que la compañía, que prestaba servicios desde 2014, obtuvo señalamientos por la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina del Contralor y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits, en inglés) por el control y manejo inadecuado de la base de datos.

“Por años había señalamientos de que el contrato dice que la base de datos iba a ser del Departamento de Salud, pero ellos alegan que no podían compartirla porque crearon un sistema para todas las agencias. Eso provocó los señalamientos de OIG, Contralor y PRITS”, sostuvo Ramos Otero durante la conferencia de prensa En Récord en La Fortaleza.

Durante el fin de semana, el DS activó sistemas alternos tras la interrupción de servicios provocada por la desconexión de la plataforma anterior, luego de que la agencia notificara a TecSecure que no continuaría utilizando sus servicios.

“No hubo cooperación de parte de la compañía anterior. Ellos tienen los datos y no nos los han dado. Nosotros tenemos listas manuales de quién está al día. No se le va a cobrar dos veces a quien ya hizo su trámite. Eso está hablado con la compañía nueva”, indicó.

El titular de Salud añadió que el contrato vigente no estaba firmado por TecSecure y que también solicitaba un aumento en el costo por los servicios, que recaía en el usuario porque generaban los ingresos por facturación y no provenían del Departamento.

“Me trajeron el asunto cuando me tocó decidir. Pregunté si había otras compañías que hacían lo mismo en agencias del gobierno y se identificó una que ya trabajaba en otras agencias. No solo podían ofrecer el servicio, sino que añadieron cannabis medicinal y la Junta de Licenciamiento”, explicó.

A raíz de esta determinación, el sistema digital de Salud reinició el martes bajo la administración de la compañía XUVO Technologies. Esta nueva plataforma, Salud Digital, incluye servicios del Registro Demográfico, cannabis medicinal, certificados de salud y trámites ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Aseguró que el contrato con XUVO establece una tarifa fija para los usuarios durante los próximos cinco años, sin posibilidad de aumentos anuales.

“El sistema empieza hoy. Ya a las 10:30am había 4,600 usuarios nuevos, 45 solicitudes nuevas y 40 consultas a través del correo electrónico”, destacó el pediatra.

Ramos Otero detalló que ya se integraron cinco áreas al nuevo sistema digital y que se proyecta añadir progresivamente las 36 juntas restantes de profesionales de la salud. Señaló que el cambio permitirá mejorar los servicios y añadir funciones como la acreditación de facilidades médicas, el sistema de cannabis medicinal y la digitalización de las juntas reglamentadoras.

Además, el secretario informó que ya fueron nombrados los integrantes del comité de credencialización en Medicaid, como requiere la Ley 73 del 2023. Este comité comenzará a evaluar propuestas para el uso de los fondos de compensación por la demanda nacional de opioides, los cuales, según estimó, ascienden a cerca de 25 millones de dólares. Agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro podrán someter propuestas ante este comité.