Grupos estudiantiles de la UPR repudian nombramiento de Zayira Jordan y llaman a defender la autonomía

Miembros de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron este sábado la designación de Zayira Jordán Conde como presidenta en propiedad del sistema universitario.

A través de un comunicado de prensa, los alumnos aseguran que Jordán Conde “carece” de experiencia para asumir las riendas del principal centro de educación superior del archipiélago. De la misma forma, denunciaron que la elección fue "política" y “partidista”.

PUBLICIDAD

“La Dra. Jordán Conde no solo carece de experiencia alguna dentro del sistema de la UPR, sino que además no cuenta con el aval de una mayoría de los Senados Académicos de los once recintos que componen la Universidad. Una vez más, la Junta de Gobierno solicitó insumos de la comunidad universitaria —como ejercicio de participación aparente— para luego ignorarlos deliberadamente y proceder con una selección política y partidista, en conformidad con la agenda de la Gobernadora y no con el mejor interés de nuestra Universidad", dijo en colectivo.

Asimismo, CEN denunció que el nombramiento de Jordán Conde representa un acto de intromisión política que violenta los principios de gobernanza compartida, participación democrática y respeto por la autonomía universitaria.

“La comunidad universitaria ha hablado con claridad y contundencia: la voluntad de los once recintos ha sido desoída tanto en sus Senados Académicos como en sus Consejos Generales de Estudiantes. Desde la CEN, junto a los representantes estudiantiles de la Junta Universitaria y Consejos Generales de Estudiantes, exigimos que se respete la voluntad expresada por los cuerpos universitarios", añadió el componente.

A su vez, hicieron un llamado a la comunidad: “Rechazamos categóricamente esta imposición y exhortamos a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, personal no docente, exalumno y aliados— a tomar acción ante este atropello a la autonomía universitaria. No aceptaremos nada menos que el respeto a nuestra Universidad, su gente y su misión. ¡La UPR no se vende ni se gobierna desde afuera!”.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) escogió este sábado a Jordán Conde como presidenta de la institución académica.

PUBLICIDAD

Jordán Conde fue seleccionada entre los ocho candidatos evaluados por el Comité de Búsqueda y Consulta. La académica no había sido favorecida en los procesos de consulta al interior de la comunidad universitaria a través de los 11 recintos del sistema.

Jordán Conde sustituye a Luis Ferrao, el cual renunció el pasado 3 de febrero.

Te recomendamos leer: Rivera Schatz cuestiona elección de Zayira Jordán Conde como presidenta de la UPR

Juventud del PIP repudia el nombramiento de Zayira Jordán como presidenta de la UPR

La Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), repudió la imposición partidista de Zayira Jordán Conde como presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La imposición de Zayira Jordán Conde como Presidenta de la UPR es consistente con el plan del Partido Nuevo Progresista para la UPR: austeridad. El sector estudiantil apoyó múltiples candidatas, pero la administración insistió en imponerse, demostrando que no tienen compromiso con la autonomía universitaria.”, expresó la Secretaria de la Juventud del PIP, Alondra Belaval.

Para los jovenes del PIP, “este nombramiento se da en un contexto en el que la Junta de Control Fiscal y sus cómplices en el gobierno se han empeñado en imponer políticas de austeridad que han reducido el presupuesto, cerrado programas y aumentado el costo de estudiar en la UPR”.

“El gobierno PNP refuerza este ataque imponiendo a una figura sin el aval de las comunidades universitarias ni la trayectoria académica que requiere un cargo de tal importancia. Desde la Juventud del PIP, denunciamos la politización de la UPR y la manera en la que los gobiernos del PNP han manejado este proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de una universidad pública, accesible y de calidad. Nos solidarizamos con el estudiantado que ha levantado su voz en contra de esta imposición injusta y política. Seguiremos fiscalizando y defendiendo nuestra UPR”, finalizó Belaval.

Temas relacionados: Zayira Jordán promete “transformación” tras ser escogida presidenta de la UPR