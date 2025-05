Organizaciones avalan con enmiendas establecer parámetros en celebración de juegos de niños y jóvenes

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes llevó a cabo una vista pública en torno al Proyecto del Senado 512, que busca enmendar la “Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas” para establecer parámetros bajo los cuales se celebrarán juegos y prácticas deportivas de niños y jóvenes atletas, y para otros fines relacionados.

“Vemos que la actividad física, el deporte, tiene que ser una actividad enriquecedora, donde nuestros niños puedan compartir con sus pares, que nuestros niños puedan disfrutar del movimiento para así prevenir condiciones persistentes a lo largo del tiempo. Nuestro compromiso es que nuestros niños estén en buenas manos, sin embargo tenemos muchas problemáticas debido a que algunos padres o coaches sobre-entrenan con muchos juegos en la semana a los menores y los horarios no van acorde con el tiempo de estudio. Muchas veces tenemos niños y jóvenes que salen a altas horas de la noche de una práctica o de un juego y llegan tarde en la noche para el otro día levantarse a las seis de la mañana e ir a estudiar. Sabemos que nuestro cuerpo necesita descanso y más nuestros niños”, expresó el senador Rafael Santos Ortiz,

Participaron de la audiencia, Marisabel Velázquez García y Edwin Hernández, en representación del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Velázquez expresó que apoyan la medida con recomendaciones. “En el Departamento de Recreación y Deportes apoyamos toda medida que reconozca mayores derechos dentro de la práctica deportiva en las categorías menores”, sostuvo Velázquez.

Entre las enmiendas a la medida, la deponente mencionó que la protección a los menores sea desde los cuatro hasta los 18 años. Igualmente, mencionó que se establezca un horario hasta las nueve de la noche de domingo a jueves y hasta las diez de la noche viernes y sábado. De igual forma, Velázquez solicitó el reclutamiento de diez interventores para la fiscalización del proceso.

A preguntas del Santos sobre el límite de horario, Hernández dijo que es importante la aclaración con relación al horario. “En casos donde hay calor extremo, siempre a través del Departamento de Salud, a través del Departamento de Educación y Deportes, el secretario emite una orden para regular eso. Recomendamos el horario dentro del que está estipulado en el reglamento, pero que se aplique de manera cuando haya alguna ola de calor excesiva. Porque sabemos que eso va a afectar no solamente lo que es deporte, también la escuela”, respondió Hernández.

Igualmente, Santos preguntó cómo trabajarían con el pedido de los 10 interventores para la fiscalización. Hernández mencionó que “la única manera que nosotros podemos manejar y poder garantizar que esto se aplique es teniendo unos interventores que visiten las facilidades deportivas para verificar o hacer cumplir esta medida. Obviamente hay un problema de presupuesto, hay solamente en este momento un solo interventor para toda la isla…. En ese sentido, le hemos hecho la petición a la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto, y no solamente en este año consecutivamente se ha hecho, lamentablemente no se ha asignado presupuesto para esto”.

A la vez, compareció la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario. “Para el Comité Olímpico de Puerto Rico es importante garantizar la seguridad, respetar la dignidad y proteger a los niños que practican deporte en el país, por lo que nuestro primer pronunciamiento es en total acuerdo con el objetivo de lograr el desarrollo integral, y la protección física y mental de todos los que llegan al deporte”, expresó Rosario.

De igual manera, la deponente subrayó que cada deporte es distinto y no se puede regular para todos por igual. “La propuesta legislativa es una bien intencionada y plantea regulaciones generalizadas para todas las organizaciones y disciplinas deportivas. Sin embargo, es importante enfatizar que cada deporte es distinto, por lo que no podemos establecer medidas para todos por igual. No es lo mismo un deporte de resistencia que uno de fuerza, ni uno individual a uno colectivo, ni uno que se celebra en aire acondicionado o en total sombra y otros al aire libre y al sol”, puntualizó Rosario.

Santos preguntó cómo podría el Proyecto del Senado 512 garantizar este equilibrio sin desanimar la participación deportiva. Rosario dijo que cada federación establece su forma de trabajar de acuerdo a las categorías, porque así también lo regulan las federaciones internacionales. “En muchas de nuestras federaciones las categorías infantiles no se premian, se juegan por participación. Ya hemos visto como el baloncesto, que todo el mundo pensó que era imposible hacerlo, pues también ya comenzó a edades muy tempranas a jugar sin puntuación ninguna”, indicó.

Igualmente, Santos preguntó qué medidas para protección en términos de tiempo se hacen para niños y jóvenes. Rosario dijo que la responsabilidad mayor recae sobre los padres. “Porque es que juegan en la escuela, juegan en los clubes, juegan en las selecciones nacionales y no hay quien pueda sumar todas las horas de entrenamiento y de juego con excepción de los papás”, dijo Rosario.

En su turno, el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, preguntó si existe algún estudio de cuánto tiempo debe estar el menor en un juego. Rosario dijo no tener la información al momento, pero se comprometió a verificar. “Nosotros tenemos un contrato con el recinto de Ciencias Médicas que nos provee información, además, a nivel científico. Voy a verificar también. Hoy salen los comités olímpicos de habla inglesa de América y hoy recibimos los comités olímpicos de habla hispana y me comprometo en conversar en estos dos días que tenemos con comités olímpicos a ver qué pasa en México, qué pasa en Colombia, qué pasa en República Dominicana sobre este tema”, abundó Rosario.

De otro lado, también dijo presente el licenciado Jorge Sosa Ramírez, comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI). El deponente igualmente favoreció la medida con enmiendas. Entre las recomendaciones, Ramírez dijo que se debe eximir el deporte universitario o modificar la edad hasta los 16 años. De igual manera, dijo que se debe dejar espacio al deporte universitario para jugar fuera de la hora por justa causa.

Santos preguntó cómo impactaría esta medida a la LAI. Sosa indicó que lo que está en el reglamento, incluyendo la de la ley, para que nos permita no tan solo a los estudiantes universitarios, sino a los atletas de alto rendimiento, que están en los equipos nacionales nos den el espacio para esos entrenamientos. Igualmente, el senador preguntó cómo aseguran que los atletas no tengan práctica excesiva. El deponente dijo que ya los calendarios están hechos. Una vez se aprueben, se le envía a las presidentas de las federaciones olímpicas nacionales, “porque ha sido nuestra política integrar el deporte olímpico con el deporte universitario, porque como dije en la ponencia, hay muchos atletas que son de preselecciones o selecciones que quieren estar allí… Evitamos la sobrecarga deportiva”.

De igual forma, participó de la vista Edwin García Feliciano, procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN) quien apoyó la medida con recomendaciones. “Por entender que es un gran paso dirigido a brindar protección a nuestros niños y jóvenes de las exigencias de los adultos que, ante el calor de la competitividad deportiva, se nos olvida los valores principales de estas actividades, la Oficina del Procurador del Ciudadano apoya el P. del S. 512 y emite las siguientes recomendaciones para la consideración de la Comisión”, manifestó García.

Sobre las recomendaciones presentadas a la pieza legislativa se encuentra en la página 4, línea 7 del proyecto según presentado, con el propósito de que las horas diarias de prácticas para los jóvenes entre 12 y 17 años no excedan más de cinco horas a la semana, sugirió cambio en el lenguaje de la medida.

“Se sugiere un cambio para que el horario para competencias, entrenamientos o partidos bajo el sol no se realicen entre los horarios de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Entendemos que para niños de 5 a 8 años estas horas pueden ser muy fuertes, por eso sugerimos también lenguaje que indique que ningún partido en ese renglón podrá ser iniciado entre las 11:45 a.m. y las 1:15 p.m. Sugerimos lenguaje que limite las competencias de domingo a jueves hasta las 9:00pm y los viernes y sábados hasta las 10:00pm, en consideración a los días de escuela regulares y las actividades que se tienen que realizar luego del partido”, añadió García.