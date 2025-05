Rivera Schatz pide a la gobernadora que retire el nombramiento de Janet Parra

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dejó saber a la gobernadora Jenniffer González Colón que el nombramiento de la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, no cuenta con los votos para ser confirmada.

A través de la red social Facebook, Rivera Schatz escribió un mensaje en el que recomienda a la primera mandataria que retire el nombramiento o, de lo contrario, será rechazado en votación en el hemiciclo.

“Con el mayor respeto y sentido de responsabilidad, le informo a nuestra gobernadora que el nombramiento de la Lcda. Janet Parra, irremediablemente, no tendrá los votos para ser confirmada como secretaria de Justicia. Debería retirarse o lo rechazaremos en votación del pleno”, expresó Rivera Schatz en sus redes sociales.

Las expresiones del presidente del Senado se dan tras alegaciones de que habría enviado a un escolta a verificar quién fue a la oficina del presidente senatorial a entregar un informe en su contra.

Ayer, la gobernadora aseguró que Parra no intervino de forma indebida en el incidente relacionado con la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad del Capitolio, y afirmó que organizaciones criminales no desean que esta sea confirmada como secretaria.

“Yo no creo que haya habido una intervención por parte de la secretaria. Estamos hablando de una persona que fue fiscal, que conoce muy bien la ley. Que yo estoy convencida que hay muchas organizaciones del crimen que no quieren que ella sea la secretaria de Justicia porque no va a tener piedad con llevar todos esos casos a feliz término y van a seguir siempre a la gente que se oponga a nombramientos”, expresó la gobernadora al responder preguntas de la prensa el martes.

El señalamiento surgió luego que se informara que un escolta asignado a Parra Mercado, el agente Abiel Soto Méndez, supuestamente solicitó acceder a las grabaciones de seguridad de la sede legislativa, donde varios fiscales fueron citados. La mandataria insistió en que Parra Mercado no realizó ninguna solicitud personal ni se apartó de los procesos legales correspondientes.