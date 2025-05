Gobernadora afirma Janet Parra no hizo intervención indebida y reitera tiene los votos para ser confirmada

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, aseguró el martes que su nominada al Departamento de Justicia, la licenciada Janet Parra Mercado, no intervino de forma indebida en el incidente relacionado con la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad del Capitolio, y afirmó que organizaciones criminales no desean que esta sea confirmada como secretaria.

“Yo no creo que haya habido una intervención por parte de la secretaria. Estamos hablando de una persona que fue fiscal, que conoce muy bien la ley. Que yo estoy convencida que hay muchas organizaciones del crimen que no quieren que ella sea la secretaria de Justicia porque no va a tener piedad con llevar todos esos casos a feliz término y van a seguir siempre a la gente que se oponga a nombramientos”, expresó la gobernadora al responder preguntas de la prensa.

El señalamiento surgió luego que se informara que un escolta asignado a Parra Mercado, el agente Abiel Soto Méndez, supuestamente solicitó acceder a las grabaciones de seguridad de la sede legislativa, donde varios fiscales fueron citados. La mandataria insistió en que Parra Mercado no realizó ninguna solicitud personal ni se apartó de los procesos legales correspondientes.

“Y yo confío que la licenciada Parra tendrá los votos. Aparte que yo creo que Puerto Rico tiene que volver a moverse. Tenemos incidencia criminal que, aunque esté bajando, la realidad es que yo quiero ser más agresiva contra ella”, expresó.

Añadió que la selección de Parra Mercado responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones. “¿Cuál es el principal escollo que vemos? Que muchos de los casos se presentan y no se sostienen en los tribunales. Por lo tanto, esa visión civilista de que un secretario de Justicia solamente lleva casos civiles, en mi juicio, debe cambiar”, sostuvo.

“Por eso estoy nombrando a una persona fiscal, con experiencia en casos criminales, experiencia en criminales de cuello blanco, experiencia con víctimas de delito y crimen organizado con drogas, que es el principal detonante de la actividad delictiva y criminal en Puerto Rico, a que le meta mano a eso. Así que, por eso creo que la licenciada Janet Parra debe ser confirmada como secretaria de Justicia”, reiteró González Colón.

En otro tema, la gobernadora reaccionó a la carta emitida por el Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, en la que rechaza la petición de LUMA Energy de 800 millones de dólares adicionales para operaciones. La mandataria expresó su rechazo al planteamiento de que el gobierno debe seguir financiando el funcionamiento básico de la empresa.

“La realidad es que si el gobierno de Puerto Rico va a pagar por la operación diaria de esta empresa, pues entonces el gobierno va a seguir financiando toda una estructura privada para la que el gobierno también paga. Así que en este sentido nosotros estamos teniendo reuniones con la Junta Fiscal”, explicó.

González Colón añadió que recientemente hubo una reunión entre el secretario de la Gobernación, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, representantes de LUMA y del gobierno central para atender el asunto. “Porque hay que dejarse de estar dando excusas. Llevamos siete años, ocho años, con más de 18 millones de dólares asignados por el Congreso de los Estados Unidos y todavía el operador no ha reclamado porque no ha podido efectuar los ajustes”, expresó.

“Entonces, ahora es que está pidiendo, luego que sienten la presión que estamos imponiendo, ‘ah pues dame 800 millones de dólares para hacer las reparaciones’. Guess what? Nosotros le pedimos a la Junta que nos ayudara con eso y se adelantaron unos fondos, 300 millones, 115 millones de dólares para hacer unas reparaciones iniciales. Pero no puede ser que nosotros estemos financiando el cambio de contadores o que estemos financiando cosas que no van directamente a arreglar sus estaciones, líneas de transmisión y distribución. Eso es la principal meta que tenemos y sobre eso nosotros vamos a continuar sobrellevando reuniones”, indicó la gobernadora.

Al ser cuestionada por la prensa sobre si el gobierno le ha notificado a LUMA de dónde saldrán los fondos para no detener las mejoras al sistema, González Colón respondió que ese asunto se discute de forma constante. “Esa es parte de las reuniones que llevamos a cabo todo el tiempo. Se le había aprobado inicialmente una línea de 500 millones de dólares que se utilizaron. Así que esto es parte de las discusiones que tenemos semanalmente para discutir el asunto del sistema eléctrico”, explicó.

También reaccionó a un argumento presentado por LUMA, en el cual se indica que el contrato con el gobierno fue concebido bajo la expectativa de que la Autoridad de Energía Eléctrica saldría de la bancarrota en 18 meses, lo cual permitiría más recursos de inversión sin depender únicamente de las tarifas pagadas por los abonados.

“Esa es la excusa de esta semana. Y yo creo que ya el pueblo se cansó de las excusas de LUMA”, sentenció la gobernadora.

Las expresiones de la mandataria se dieron tras el anuncio en conferencia de prensa junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard y el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, donde presentaron una plataforma para otorgar incentivos a pequeños negocios en Río Piedras.