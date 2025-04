Director de seguridad afirma que escolta de Janet Parra solicitó saber quién visitó oficina de Rivera Schatz

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, denunció que un empleado de la oficina de la secretaria designada del Departamento de Justicia, Janet Parra, pidió videos de seguridad del Capitolio el mismo día en que se entregó un informe relacionado con la funcionaria, solicitado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Según indicó el senador del PNP en entrevista con el periodista Rafael Lenín López en Telemundo, una persona de la oficina de Parra se comunicó con el director de seguridad del Capitolio para exigir los videos y comprobar quién llevó la información.

“A raíz de una petición que hiciera Thomas Rivera Schatz a la fiscalía de Humacao, ese mismo día que se nos entregó ese informe, una persona de la oficina propia de la secretaria se comunicó con un empleado del Capitolio solicitando que se suministraran los videos para ellos poder comprobar quién había sido la persona que había traído esa información, lo cual yo creo que es innecesario y me lleva a cuestionarme el porqué era necesario tener que requerir los videos. ¿Cuál es el verdadero propósito?”, expresó Morales en la entrevista.

Posteriormente, se publicó una carta donde el director de Seguridad del Capitolio, sargento José R. Calderón Hernández, confirma que un escolta de la funcionaria, identificado como “Agente Soto”, solicitó saber quién había visitado las instalaciones.

“El 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 9:22 p. m., mientras me encontraba en mi residencia, observé una llamada perdida proveniente del Agente Soto, escolta de la nominada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado. Procedí a devolver la llamada de forma inmediata. El agente respondió, nos saludamos cordialmente y, acto seguido, me preguntó si tenía conocimiento sobre quién había visitado en días recientes la oficina del señor senador. A dicha pregunta le respondí que no estoy autorizado a divulgar esa información, y que no me corresponde informar sobre quién entra o sale de las oficinas del Senado. Concluida esta breve interacción, dimos por finalizada la llamada”, lee la carta firmada por el sargento Calderón Hernández.

El presidente del Senado había solicitado un informe sobre la secretaria designada de Justicia. Actualmente, Parra no ha sido confirmada por el Senado de Puerto Rico, y senadores como Juan Oscar Morales del PNP han indicado que votarán en contra.