Senador revela mensaje que recibió de expresidenta cameral por su postura sobre Ferraiuoli

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Toledo reveló que en el proceso de evaluación de la retirada designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, la expresidenta cameral, Zaida Cucusa Hernández, le expresó arrepentimiento por haberlo apoyado en las elecciones generales.

Toledo fue uno de los senadores de PNP que había anticipado que votaría en contra de la nominada por la gobernadora, Jenniffer González. El proceso ante el Senado fue uno tenso por la revelación de que Ferraiuoli no había radicado planillas a tiempo durante tres años contributivos y señalamientos de posibles conflictos de interés. Finalmente, el domingo González retiró el nombramiento a petición de la designada.

Toledo reveló en Radio Isla 1320 que la expresidenta cameral y ahora contratista de La Fortaleza y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) le escribió un mensaje por un sistema directo de redes sociales.

“Me escribió un mensaje un poco interesante, la ex presidenta de la Cámara, Zaida Cucusa Hernández, a quien pues nada, siempre le digo aquí que la aprecio y la sigo apreciando, independientemente de la postura que haya asumido […] En una lo que entiendo yo que fue una reacción de estas de último minuto, de último momento me dice que era una decepción haber votado por mí. Yo entiendo que peores cosas dijo de la gobernadora y la gobernadora la perdonó. Yo la perdono también. Yo realmente no tengo ningún problema con eso”, relató Toledo.

El senador sostuvo que no tiene razón para guardar ningún tipo de rencor. “Yo entiendo y creo que todo el mundo tiene el derecho para sentirse como se sienta. Lo que tengo que decir es que el 97% de la población de Puerto Rico estaba del lado mío y eso me da paz”, agregó.