Ferraiuoli se mantiene en el Distrito de Convenciones tras retiro como secretaria de Estado

Tras el retiro de su nominación como secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli permanecerá en el gobierno de Jenniffer González como directora de la Autoridad para el Distrito de Convenciones. En ese cargo ejecutivo devenga un salario de $200 mil anuales, establecido por la Junta de Directores de la corporación pública.

El pasado viernes, en entrevista con Metro Puerto Rico para el programa Punto por Punto, Ferraiuoli confirmó que seguiría en su puesto si no lograba la confirmación legislativa. Este cargo no requiere aval del Senado.

“Obviamente me mantengo en mi posición. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo; soy secretaria de Estado designada porque la gobernadora me lo pidió. Si ella me dice que prefiere dejar esto aquí, ahí se queda. Estoy aquí para ayudarle a ella a implementar el plan de gobierno que el pueblo pidió en noviembre”, expresó Ferraiuoli.

Salario en la Autoridad para el Distrito de Convenciones

Durante las vistas legislativas para su confirmación como secretaria de Estado, surgieron cuestionamientos sobre su salario y el hecho de que ocupaba dos cargos. Ferraiuoli aclaró ante la Cámara de Representantes que su compensación de $200 mil corresponde exclusivamente a su rol en la Autoridad para el Distrito de Convenciones, y que el monto fue fijado por su Junta de Directores.

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés, no dio paso a una moción del representante popular Héctor Ferrer para solicitar las minutas donde se documentó la determinación del salario.

La entonces designada también explicó que, aunque su esposo es miembro de esa Junta, este habría delegado en otra persona su participación en la reunión donde se discutió su sa

lario.

Cambios en el Departamento de Estado

Tras el retiro de la designación de Ferraiuoli, se destituyó al subsecretario Fernando Sánchez. En su lugar, la gobernadora nombró como subsecretaria y secretaria interina a Narel Colón, esposa del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo.