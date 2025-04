Gobernadora retira designación de Veronica Ferraiuoli como secretaria de Estado

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, recibió una solicitud que le hizo la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo de retirar su designación como secretaria de Estado de Puerto Rico.

“Estimada Gobernadora:

Por la presente, confirmo nuestra conversación telefónica en la que le comuniqué mi deseo de que retirara el nombramiento que me ha hecho como secretaria de Estado.

Ha sido un honor servir como su Secretaria de Estado durante estos pasados cuatro meses. No obstante, estoy consciente de que esta controversia política nos ha desenfocado de lo que verdaderamente es importante, atender a nuestra gente a quienes estamos llamados a servir. No es mi deseo continuar siendo eje de esta polémica política, por lo que le solicito encarecidamente que retire mi nombramiento.

Agradezco la confianza que usted, al igual que al resto de los compañeros de gabinete con el que he tenido el placer de colaborar durante este tiempo, siempre ha depositado en mí. Le reitero mi continuo apoyo y respaldo en su encomienda como Gobernadora", escribió Ferraiuoli Hornedo en su mensaje dirigido a González Colón.

Tras el mensaje de Ferraiuoli Hornedo, la mandataria aseguró que reafirmaba la “calidad de profesional y ser humano” que es la licenciada.

“Me reafirmo en la calidad de profesional y ser humano que es la licenciada Veronica Ferraiuoli y en que no hay nada que la descalifique para ser confirmada como secretaria de Estado. Al igual que estoy agradecida de todo su trabajo durante los pasados meses y de su desprendimiento para conmigo y esta Administración al solicitarme el retiro de su nombramiento. ¡Gracias Verónica por tu servicio al pueblo desde Estado!” expresó la excomisionada residente en Washington D.C.

La señora Narel Colón, quien ahora funge como subsecretaria de Estado, continuará al mando del Departamento de Estado en lo que efectúa una nueva nominación.

La jornada de evaluación de la designación de Ferraiuoli Hornedo estuvo marcada por controversias éticas, divisiones políticas y presiones públicas, mientras el Senado se preparaba para una posible votación el lunes sobre su confirmación.

Desde la vista pública celebrada esta semana, Ferraiuoli Hornedo enfrentó cuestionamientos por el incumplimiento en la radicación de tres planillas contributivas y señalamientos éticos relacionados a su sociedad de bienes gananciales. Las revelaciones sobre su situación contributiva pusieron en duda su idoneidad para ocupar el segundo cargo en la línea sucesoral del Gobierno.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue categórico al afirmar que la nominada “no tiene los votos” suficientes para ser confirmada, mientras miembros del Partido Popular Democrático (PPD) también habían mostrado resistencia. De hecho, el presidente de la colectividad de oposición, Pablo José Hernández, advirtió consecuencias políticas para los legisladores populares que respaldaran el nombramiento de Ferraiuoli Hornedo.

Según reportó la periodista Nuria Sebazco de Las Noticias de TeleOnce, fuentes legislativas contabilizaban al viernes pasado 20 votos en contra y apenas 8 a favor de la nominada, incluyendo la oposición de 11 senadores de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sin embargo, la tensión creció cuando Ferraiuoli Hornedo planteó públicamente en varias entrevistas, incluyendo en Punto por Punto con Metro Puerto Rico, que otros legisladores no habían cumplido a tiempo con sus obligaciones contributivas. Ante esto, el portavoz del PNP en el Senado, Juan Oscar Morales la retó a revelar los nombres.

“Dos legisladores —que no voy a decir quiénes son— me dijeron: ‘A mí me pasó lo mismo cuando fui a radicar mi documento de candidatura. Me doy cuenta que tengo esta situación con Hacienda, la voy y la resuelvo para que entonces la hoja salga que no hay ningún problema’. Eso está permitido en ley”, dijo por su parte la nominada en la entrevista con Metro Puerto Rico.

Así mismo, Ferraiuoli Hornedo reveló en Punto por Punto que radicará una querella contra su excontable, pues dijo que sus problemas contributivos son resultado directo de una mala asesoría profesional.

“Estoy pasando por esto porque alguien me falló”, declaró a este medio.

El ambiente político se tornó aún más tenso cuando el secretario de la Gobernación y esposo de la nominada, Francisco Domenech, amenazó con tomar acciones legales por supuesta difamación contra el portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández.