VIDEO: Tremendo regaño de Rivera Schatz a senadora en Comisión Total

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, detuvo el interrogatorio de la senadora Roxanna Soto a la secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, de manera abrupta y le dio un regaño frente a todas las personas que se encontraban en la vista.

Rivera Schatz acusó a la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) de realizar preguntas de “encargo”.

“Me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo cinco minutos”, expresó la senadora antes de enfurecer al presidente senatorial.

“Suspenda los comentarios y haga las preguntas, no trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones, me hace el favor, cinco minutos para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo. Si usted quiere preguntar, usted pregunta y le hemos dado el espacio, pero le está faltando el respeto a los compañeros diciendo que hay otras personas con mayor preparación académica y está insultando a la gente. Me hace el favor… se acabó su tiempo”, expresó el presidente del Senado y posteriormente le cortó el turno a la senadora.

Cabe destacar que Soto acompañó a la secretaria de Estado en su entrada al Capitolio, en señal de apoyo en medio de cuestionamientos por su radicación de planillas.

La designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, respondió a los múltiples señalamientos surgidos en torno a su historial contributivo, conflictos de interés y vínculos con su esposo, el secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

La funcionaria comenzó su ponencia en la Comisión Total del Senado defendiendo su gestión y reiteró que ha cumplido con sus obligaciones legales, aunque admitió errores, los cuales atribuyó a su contable.

“He pagado mis contribuciones durante, no desde el 2017, como el secretario pudo hacer constar, sino durante los pasados casi 30 años que llevo viviendo en Puerto Rico”, aseguró.

Además, aclaró que como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, asesoró en temas relacionados al Plan Médico, pero siempre en representación de la Junta del Colegio y sin intervención directa en las operaciones del plan.

En cuanto a los cuestionamientos éticos, fue enfática en declarar que “no hay conflicto alguno en que mi esposo y yo trabajamos para la gobernadora y no he incurrido en ningún conflicto de interés”.

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, confirmó ante la Comisión Total del Senado que la nominada a secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli Hornedo, incumplió con la radicación de sus planillas contributivas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, a pesar de haber solicitado prórrogas para cada uno de esos ciclos contributivos. Además, se indicó que el jueves santo enmendó sus planillas y, tras el cambio, tenía derecho a un reintegro total de sobre 26 mil dólares.