Presidente del Colegio de Médicos confirma que fue entrevistado por las autoridades federales

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, acudió en la tarde del jueves a las oficinas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), luego de que fuera llamado por las autoridades federales para ser entrevistado.

El galeno confirmó su comparecencia al edificio ubicado en la avenida Chardón, en Hato Rey, en entrevista con la emisora Radio Isla 1320.

“Lo único que te puedo decir es que me llamaron, me llamaron ayer…estuve por allá ayer, me llamaron y tenemos una información que nos solicitaron, la llamada vino de parte de los funcionarios, me exigieron unos documentos y yo los entregué”, expresó Díaz Vélez en la entrevista radial.

El médico fue enfático en que los funcionarios del gobierno federal lo llamaron y no fue él quien acudió por voluntad propia, haciendo referencia a la información que brindó hace tres años a las autoridades sobre la gestión de Víctor Ramos en el Colegio de Médicos Cirujanos.

Sin embargo, este no confirmó la razón por la cual fue llamado para ser entrevistado por los federales, ni brindó detalles sobre si se trata de un tema relacionado al ahora secretario de salud o algún otro caso.

El pasado lunes, tras una serie de alegaciones en su contra, fue confirmado el Dr. Víctor Ramos como secretario del Departamento de Salud. Este enfrentó una serie de señalamientos por parte del presidente del Colegio de Médicos, principalmente por su rol en la creación de un plan de salud para galenos, mientras estaba al mando de la entidad.

Díaz Vélez acusó a Ramos por alegada falta de capacidad y de supuestas irregularidades mientras presidió la entidad que agrupa a los galenos del país, incluyendo un préstamo por 125 mil dólares y el uso de 1.4 millones de dólares de médicos inversionistas para el plan de salud que nunca se concretó.

Tras la confirmación de Ramos en el Senado de Puerto Rico, el presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, realizó una advertencia a la gobernadora a quien señaló como posible responsable en caso de que Ramos falle en su gestión como secretario de Salud.

“La mayor responsabilidad la tiene la gobernadora ahora, porque el Senado le ha confirmado el designado que ella quería, y ahora tiene que asegurarse, la señora gobernadora, tiene que asegurarse de que no nos falle”, señaló Rivera Schatz.

Video publicado por la periodista Milly Méndez en las redes sociales (Cortesía: Radio Isla 1320)