Advertencia de Rivera Schatz a Jenniffer González sobre Víctor Ramos

Tras la confirmación de Víctor Ramos como secretario del Departamento de Salud, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió a la gobernadora Jenniffer González que debe asegurase que su designado no puede “fallarle” al país.

El nombramiento de Víctor Ramos fue aprobado a viva voz en la sesión del Senado de este lunes.

Rivera Schatz destacó la participación de Ramos durante la comisión total que se llevó a cabo el pasado jueves, donde el ahora secretario de Salud respondió ante los señalamientos realizados por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz.

“El único culpable de toda esta discusión es él, la gobernadora lo defendía más de lo que se defendía él mismo. No es una mala persona, demostró conocimiento, demostró que estaba preparado en la comisión total, demostró que tiene un plan de contingencia. Contestó, fue paciente”, expresó Rivera Schatz.

Posteriormente, Rivera Schatz hizo una advertencia a la gobernadora sobre la figura de Ramos. El presidente senatorial señaló que Ramos fue el designado por la primera ejecutiva y que este no puede “fallarle” al país.

“La mayor responsabilidad la tiene la gobernadora ahora, porque el Senado le ha confirmado el designado que ella quería, y ahora tiene que asegurarse, la señora gobernadora, tiene que asegurarse de que no nos falle”, señaló Rivera Schatz.

La votación se dio luego de que el pasado viernes, Ramos Otero enfrentara en una vista pública denuncias del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez, quien lo acusó de falta de capacidad y de supuestas irregularidades mientras presidió dicha institución, incluyendo un préstamo por 125 mil dólares y el uso de 1.4 millones de dólares de médicos inversionistas para un plan de salud que nunca se concretó.

“Felicito al Dr. Víctor Ramos por su confirmación como Secretario de Salud. Agradezco al cuerpo legislativo por otorgar su consejo y consentimiento. A continuar trabajando juntos con compromiso y sentido de urgencia por la salud y la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón en declaraciones en sus redes sociales.

La delegación del Partido Popular Democrático consignó su voto en contra del nombramiento. Según su portavoz, Javier Hernández, las denuncias contra Ramos Otero se sustentaron con documentos entregados en la vista en Comisión Total del Senado. También votó en contra la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, también se opuso al nombramiento, cuestionando el cambio de postura del designado respecto a temas como el aborto, la vacunación obligatoria, la ideología de género y los procedimientos de cambio de sexo. Afirmó que el nominado mostró posiciones distintas durante el proceso de evaluación.

Mientras, senadores del Partido Nuevo Progresista, como Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, defendieron la designación, argumentando que Ramos Otero presentó evidencia suficiente para desmentir las acusaciones y destacó su gestión durante la pandemia.

Por su parte, el secretario de Salud, doctor Víctor Ramos Otero expresó: “Agradezco profundamente la confianza que el Senado de Puerto Rico ha depositado en mí al extenderme su consentimiento para servir como secretario de salud de Puerto Rico. Nuevamente agradezco también a la Gobernadora, Jenniffer González Colón, por el continuo respaldo que me demostró. Este respaldo no es para una persona, sino para una visión clara de cómo fortalecer y transformar nuestro sistema de salud a favor de nuestra gente, como nos lo ha encomendado la gobernadora de Puerto Rico, y su plan de gobierno que integra 28 áreas estratégicas para solidificar la salud pública las cual me aseguraré sean implementadas. Siempre con Dios de frente, asumo esta responsabilidad con humildad, compromiso y la determinación de trabajar mano a mano con todos los sectores, como siempre lo he hecho a través de mi vida. Hoy comienza una nueva etapa en la que el diálogo, la acción y el trabajo en equipo serán claves para garantizar un sistema de salud accesible, eficiente y digno para todos los puertorriqueños. Enfocado en trabajar como lo he hecho desde que llegué a ocupar esta silla, sin distracciones“.

Además del nombramiento de Ramos Otero, el Senado aprobó los nombramientos de Ángel Jiménez Colón como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), y de Juan Carlos Santaella Marchán como director ejecutivo de la Comisión de Juegos. También se evaluaron otros nombramientos, incluyendo fiscales.