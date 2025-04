Investigarán uso de un chat por secretario de Defensa para planear ataque contra hutíes

El secretario de defensa estadounidense Pete Hegseth en una conferencia en Tokio el 30 de marzo del 2025. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)

WASHINGTON (AP) — El inspector general interino del Pentágono anunció el jueves que investigará el uso de la aplicación de mensajería Signal por parte del secretario de Defensa Pete Hegseth para transmitir planes de un ataque militar contra militantes hutíes en Yemen.

La revisión también examinará el uso de la aplicación encriptada de acceso público por parte de otros funcionarios de defensa, la cual no puede manejar material clasificado y no forma parte de la red de comunicaciones seguras del Departamento de Defensa.

El uso de la aplicación por parte de Hegseth salió a la luz cuando un periodista, Jeffrey Goldberg de The Atlantic, fue añadido a una cadena de mensajes de Signal por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz. La cadena incluía a Hegseth, al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard y a otros, reunidos para discutir operaciones militares contra los hutíes respaldados por Irán.

Steven Stebbins, el inspector general interino, afirmó en una carta de notificación a Hegseth: “El objetivo de esta evaluación es determinar hasta qué punto el secretario de Defensa y otros miembros del personal del Departamento de Defensa cumplieron con las políticas y procedimientos del Departamento de Defensa para el uso de una aplicación de mensajería comercial para asuntos oficiales. Además, revisaremos el cumplimiento de los requisitos de clasificación y retención de registros”.

Hegseth y otros miembros del gobierno están obligados por ley a archivar sus conversaciones oficiales, y no está claro si se enviaron copias de las discusiones a un correo electrónico oficial para que pudieran ser capturadas permanentemente para el mantenimiento de registros federales.

En la cadena, Hegseth proporcionó los horarios exactos de los lanzamientos de aviones de guerra y cuándo caerían las bombas, antes de que los aviones estuvieran en el aire.

La revisión se inició a petición del senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y del senador de Rhode Island Jack Reed, el principal demócrata del comité.

En audiencias del Congreso, los legisladores demócratas han expresado su preocupación por el uso de Signal y han presionado a los militares sobre si considerarían apropiado usar la aplicación comercial para discutir operaciones militares.

Tanto los funcionarios militares actuales como los anteriores han dicho que el nivel de detalle compartido por Hegseth en Signal probablemente habría sido clasificado. La administración Trump ha insistido en que no se compartió información clasificada.

Han surgido llamados para destituir a Waltz, pero hasta ahora Trump lo ha defendido. Pero el jueves, Trump despidió a varios miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional, después de considerarlos no lo suficientemente leales, según funcionarios que hablaron con The Associated Press.

En su audiencia de confirmación en el Senado el martes, el nominado de Trump para presidente del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Dan Caine, no quiso decir si los funcionarios deberían haber utilizado un sistema de comunicaciones más seguro para discutir los planes de ataque.

Caine expresó a los senadores: “Lo que diré es que siempre debemos preservar el elemento de sorpresa”.

El Pentágono el jueves remitió todas las preguntas a la oficina del inspector general, citando la investigación en curso.

