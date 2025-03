Congresista de raíces dominicanas visita Barrio Obrero

El congresista demócrata de ascendencia dominicana, Adriano Espaillat Rodríguez visitó la comunidad de Barrio Obrero en Santurce para dialogar con la comunidad y conocer la situación de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Hasta ahora, ICE ha arrestado 200 personas desde el 26 de enero, de las cuales 149 son dominicanos, Espaillat Rodríguez apuntó a que debe “regularizar” a las personas que lleven más de 20 años en el territorio y enumeró temas que trabaja desde el Caucus Hispano, del cual es presidente.

“Como presidente del Caucus Hispano, nosotros hemos desarrollado tres temas importantes con lo que es la inmigración. Nosotros creemos que los soñadores deben de ser regularizados. Son jóvenes que tienen por lo regular más de 20 años en territorio americano, trabajan, son enfermeras, maestros, miembros de las Fuerzas Armadas. Creemos que a los trabajadores agrícolas también se les debe estabilizar por razón de que no están acudiendo a su trabajo por miedo y eso va a impactar el costo de los artículos de primera necesidad. Y finalmente, nosotros creemos que las familias no se pueden fracturar, se deben mantener unidas. Esos son los tres temas que nosotros estamos empujando y hay legislación atrás de cada uno de esos temas”, expresó a preguntas de Metro Puerto Rico.

Además, el congresista del distrito 13 de Nueva York, se reunió con la gobernadora Jenniffer González Colón, quien le aseguró que los oficiales estatales no forman parte ni colaboran con los operativos federales de ICE en la isla. Por otro lado, miembros de la comunidad le expresaron al congresista que las calles se han vaciado y que los que no tienen documentos tienen miedo de salir de sus casas.

Sin embargo, César Rafael Hernández, más conocido como “Negrote” y residente de Barrio Obrero, comentó que visitas como las del congresista no hacen mucho efecto y la comunidad permanece en “lo mismo”.

“Por una parte, nos ayuda un poco, pero estamos lo mismo, porque aquí las congregaciones de la iglesia, han venido aquí, han llenado todo esto, la congregación y la comunidad estamos igual. Inmigración todavía está recogiendo y no está recogiendo como antes, está recogiendo ahora como si tú fueras un delincuente. No tenemos ayuda de nadie, ni de la gobernadora, pero la gobernadora no puede hacer nada. Eso no va a hacer nada para mí, lo que están es buscado arroz con habichuelas”, declaró a preguntas de la prensa.