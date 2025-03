Jenniffer González: “Yo no dudo que el supuesto borrador lo haya escrito Juan Dalmau”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reaccionó nuevamente al borrador que está siendo impulsado por un grupo de independentistas que buscan la separación de Puerto Rico de los Estados Unidos.

La ejecutiva en entrevista con Noticentro (WAPA), no descartó que el documento esté siendo impulsado por el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, a pesar de que este ha dicho que no está involucrado en los esfuerzos.

“Eso es un fake news, esa es la mejor manera de desinformar al pueblo de Puerto Rico, yo no dudo que el supuesto borrador lo haya escrito Juan Dalmau o los líderes independentistas que son los únicos que andan circulando esto”, expresó la gobernadora.

Al indicársele que el PIP ha asegurado que no está circulando este documento en la capital federal, esta respondió: “Ay sí, pepe y yo soy flaca y Miss Universe”.

“Ese es el tipo de desinformación que me parece más que evidente, menos mal que no llegaron al poder porque si hubieran llegado al poder imagínate cómo hubieran separado a Puerto Rico de los Estados Unidos con estas estrategias”, continuó la gobernadora en la entrevista.

La noticia sobre el borrador que está siendo impulsado por un grupo de puertorriqueños, surgió el pasado viernes, aunque se aseguraba que el mismo estaba siendo evaluado por Casa Blanca, esto no fue confirmado.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, realizaron comunicaciones por separado donde desmienten la supuesta evaluación del borrador por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

“Mantengan la calma, aquí no está ocurriendo absolutamente nada hoy, no hay ningún tipo de acción de Casa Blanca para independizar a Puerto Rico, primero no lo puede haber, porque bajo la constitución estadounidense quien único puede darle la independencia a Puerto Rico sería el congreso y bajo cualquier noción básica de democracia para que eso suceda, los puertorriqueños tendrán que pedirla, los puertorriqueños nunca han pedido y no se vislumbra que pedir en un futuro cercano su independencia”, explicó el comisionado residente mediante un video publicado en sus redes sociales.