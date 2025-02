Gobernadora sobre situación fiscal de municipios: “no pueden estar gastando como si no hubiera fin”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo el lunes que, aunque va a buscar alternativas para ayudar fiscalmente a los municipios, tampoco puede haber gastos sin control en los Ayuntamientos.

Varios alcaldes han levantado bandera de la situación fiscal que enfrentan a primero de julio, con la eliminación total del Fondo de Equiparación.

“Todavía nosotros no nos hemos sentado para evaluar las alternativas que los propios alcaldes nos están dando y lo que nuestro equipo fiscal también nos plantea. Hay que ver también municipios, por ejemplo, el de Villalba quebrado. Hay que tomar unas medidas ahí, pero no pueden ser medidas que provengan a que el estado esté financiando cuando hay unas conductas municipales de erogación de fondos sin control de gastos. Pero eso no es el caso en todos los municipios, usted tiene municipios que han tenido que incurrir en gastos más allá de los que tenían presupuestados por emergencia. O atender situaciones. Así que yo no los puedo poner a todos en el mismo nivel”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Nosotros vamos a buscar, cómo trabajar con los municipios. Yo creo que hay algunas funciones que ellos pueden adquirir y que el estado le dé. Lo que pasa es que también hay que tomar en consideración, no podemos tener municipio gastando, gastando, gastando, como si no hubiera fin, porque, alguien va a subsidiar los municipios. No, no se trata de eso”, añadió.

“Pero yo me quiero sentar con los alcaldes, cual fue la recomendación, y la voy a trabajar de la mano con ellos. Porque aquí también ellos van a tener que poner. No es que todo va a ser estatal, hay cosas que tienen que hacerse en términos municipales. Y yo estoy convencida que las vamos a poder trabajar en equipo”, concluyó.