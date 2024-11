Elizabeth Torres se va de Puerto Rico tras no salir electa

La destituida delegada congresional, Elizabeth Torres Rodríguez, compartió este sábado a través de sus redes sociales que se fue de Puerto Rico tras no salir electa en las elecciones generales del 5 de noviembre como senadora por acumulación independiente.

Torres Rodríguez dijo que mientras algunas personas eligieron “miseria” otros, como ella, seleccionaron la “libertad y la prosperidad”.

PUBLICIDAD

“Los que trabajamos por convicción no abandonamos la lucha, es cuestión de ampliar el escenario. Unos escogieron la miseria, otros escogimos la libertad y la prosperidad”, escribió.

Además, Torres Rodríguez acompañó su escrito con una imagen en la que aparece con varias maletas y emoticones que representan a tres países: Puerto Rico, Estados Unidos y Argentina.

Según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con el 99.87% de los colegios electorales contabilizados, Torres Rodríguez obtuvo 9,314 votos, lo que equivale a un 0.95%.

El pasado 11 de septiembre, la exmiembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) adelantó que, si no salía electa, no tendría “incentivo” para quedarse.

“Lo que me aguanta en Puerto Rico, es la elección lo que me retiene. Si yo no salgo electa yo no tengo un incentivo para quedarme aquí porque lo que me retiene es esta carrera política porque yo quiero ser parte del cambio. La conducta del pueblo en las urnas va a determinar si yo y miles de puertorriqueños se quedan en Puerto Rico o no. Esto está insostenible aquí; aquí no hay salud, aquí no hay educación. Yo para hacerme una limpieza dental tuve que esperar cinco meses”, expresó en aquel momento en el “Junte Poderoso” entre NotiCentro Al Amanecer y WKAQ 580.

“La realidad es que si yo no salgo electa en este momento, no tengo incentivo para quedarme. Que es distinto a decir si no votas por mí, me voy”, añadió.