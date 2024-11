Jenniffer González anuncia portal para reclutar jefes de agencias

La presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció este sábado el lanzamiento de un portal destinado al reclutamiento de talentos para su gobierno, que comenzará en enero de 2025.

La actual comisionada residente había adelantado que haría cambios en las administraciones de las agencias del gobierno.

“Yo recibí un mandato de cambio y pretendo honrarlo”, recalcó en conferencia de prensa.

González Colón explicó que las personas interesadas deben llenar un formulario y enviar su resume a la página web: https://pnppr.com/nuevo-gobierno/.

Los interesados podrán enviar su información para poder ser considerados a las distintas posiciones y estar disponibles para evaluación, incluyendo entrevistas.

La líder novoprogresista dijo el viernes en NotiUno 630 AM que estará haciendo una evaluación de jefes de agencia actuales que podrían mantenerse en su administración o si pueden colaborar en otras áreas. Sin embargo, se mantiene en su postura de realizar nuevas designaciones para lo que será su administración.

Esto tras llamados de “limpiar la casa” que realizó principalmente durante la primaria del PNP frente al gobernador, Pedro Pierluisi.

“Yo he hecho una propuesta al pueblo de Puerto Rico de cambiar todos los jefes de agencia, me mantengo en esa dirección, sin embargo, creo que hay que evaluar algunas agencias donde los jefes de agencia pudieran tener credenciales para otros cargos, la realidad es que no me he sentado a evaluar cuáles de esas son, hay otras que exigiría de más…que eso no va a ocurrir, que no van a estar y les agradezco su servicio, pero hay unas que sí, que quiero darles esa oportunidad de ver dónde estamos, qué propuestas tienen y si pudieran servir para otras áreas”, explicó.

González Colón ha indicado que dejaría en su puesto a la directora del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte Miller.