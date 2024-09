PIP solicita a la CEE que extienda el período del cierre del registro electoral

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, le solicitó este domingo a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, que extienda el período del cierre del registro electoral.

Aponte Berríos aseguró que las dificultades encontradas en el proceso de inscripción han actuado como un “disuasivo” y un “claro obstáculo” para que los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en las elecciones generales, que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre.

“Como he planteado anteriormente ante la Comisión, las continuas y repetidas dificultades en el proceso de inscripción, tanto a través de las Juntas y eventos presenciales como mediante el sistema electrónico, han actuado como un disuasivo y en muchos casos, como un claro obstáculo para que la ciudadanía ejerza su derecho de participar en las elecciones. Por lo tanto, solicito que se extienda por un término adecuado el plazo para las nuevas inscripciones y para otras transacciones electorales, tal y como lo permite el Artículo 5.11, (2) (a) y (b) del Código Electoral”, dijo el funcionario en una misiva enviada a Padilla Rivera.

Los incisos mencionados del Código Electoral establecen que “a partir de este ciclo, no se autorizará la inscripción, la reactivación, la transferencia y tampoco la reubicación de ningún Elector para la Elección General de 2024 y las sucesivas, a partir de los treinta (30) días previos a esta”.

Igualmente, exponen que “se garantiza el derecho absoluto del Elector a votar en el Precinto y la Unidad Electoral de su inscripción cuando el cambio de domicilio a otro Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro de los treinta (30) días anteriores a la Votación”.

Alcalde exige a la CEE extender fecha de registro electoral

Otro que se unió al reclamo fue el alcalde del municipio de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien le exigió a la CEE extender la fecha de registro electoral hasta el 30 de septiembre y abrir más centros de inscripción a través de toda la Isla.

García Padilla afirmó en declaraciones escritas que es necesario “defender la democracia” y acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de “bloquear indirectamente” el acceso a los jóvenes para que no se inscriban.

“El derecho al voto es un pilar fundamental de nuestra democracia, y no podemos permitir que se limite a nuestra juventud y a nuestros mayores por fallas operativas o falta de capacidad en los centros de inscripción. La estrategia del PNP de bloquear indirectamente el acceso a los jóvenes para que no se inscriban no puede ser permitida. Decir que lo dejaron para último minuto es la excusa más cómoda para justificar lo injustificable”, expresó.

El primer ejecutivo municipal condenó cualquier intento de poner “trabas” a este proceso y pidió que el proceso electoral sea inclusivo, asegurando que ningún ciudadano quede excluido por fallas logísticas.

“Ante el gran interés y el colapso en los centros de inscripción, es hora de hacer lo correcto y extender el plazo, brindando las facilidades necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto”, sostuvo. “Invito a todos los alcaldes de Puerto Rico a que se sumen a este reclamo. La democracia hay que defenderla, y no podemos permitir que se cierren las puertas a quienes desean formar parte de este proceso. Los ciudadanos mayores y los jóvenes tienen derecho a participar, y debemos ser facilitadores, no obstáculos”, agregó.